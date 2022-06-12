История ⟩ Как радиовышка в Ласнамяэ боролась с фашистской Италией

Ласнамяэский передатчик изнутри. 1935 год. Фото: Эстонский государственный архив

Пару лет спустя к зданию станции добавилась пристройка, а в 1932 году поизносившиеся мачты было решено перекрасить в черно-белый цвет. Работу поручили специалисту, который участвовал в установке мачт, положив за нее приличные по тем временам 450 крон. Хотя в прессе высказывалось удивление по поводу дороговизны нестандартной услуги, цена работы была обусловлена необходимостью забираться на очень высокий объект, а также совокупной поверхностью мачт, составляющей внушительные 600 квадратных метров.

Несмотря на все старания, радиослушатели со всей Эстонии часто были недовольны качеством сигнала. В 1930 году было установлено, что на одной волне с Таллинном работает какая-то другая европейская радиостанция, точную локацию которой установить поначалу не удалось.

В качестве временной меры вещание перенесли на частоту станции из Курска – по договоренности с советской стороной. В тот же год старую станцию из Копли перевезли в Тарту, чтобы обеспечить лучшее покрытие сигнала в Южной Эстонии. Качество сигнала различалось и в разное время суток. Пытаясь выяснить, кто претендует на эстонскую частоту, радиоинженеры подозревали то польский Катовице, то румынский Бухарест, хотя в некоторых газетах отмечалось, что станция вещает на английском.

Итальянский след