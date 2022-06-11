Совет психолога ⟩ Успех и счастье – не одно и то же

Многие с детства помнят вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» К девятому классу он звучит иначе: «Когда же ты, наконец, определишься?» Именно в школе мы впервые сталкиваемся с ожиданиями, которым нужно соответствовать. От нас ждут ответов, а нашу успешность оценивают. Мы начинаем сравнивать себя с другими и получаем опыт ощущения себя более или менее успешными. Мы вкладываем время, силы, знания, чтобы достичь успеха в представлении, которое своим авторитетом навязали нам взрослые. Социально обусловленные представления об «успешном успехе» при взрослении приводят человека к кризису. Туда ли мы бежали, к тому ли стремились? В ту ли дверь стучались? У разных людей успех будет измеряться в разных единицах – детях и друзьях, деньгах и благах, поездках и днях, дипломах и сертификатах. Вопрос не в том, что у каждого свои атрибуты «успешности». Он в том, сознаем ли мы, что успех – не синоним счастья.