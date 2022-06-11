Если на секунду закрыть глаза и представить себя на вершине успеха, какой образ возникает в вашем воображении? Как вы себя чувствуете? И кто вас окружает?
Совет психолога ⟩ Успех и счастье – не одно и то же
Многие с детства помнят вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» К девятому классу он звучит иначе: «Когда же ты, наконец, определишься?» Именно в школе мы впервые сталкиваемся с ожиданиями, которым нужно соответствовать. От нас ждут ответов, а нашу успешность оценивают. Мы начинаем сравнивать себя с другими и получаем опыт ощущения себя более или менее успешными. Мы вкладываем время, силы, знания, чтобы достичь успеха в представлении, которое своим авторитетом навязали нам взрослые. Социально обусловленные представления об «успешном успехе» при взрослении приводят человека к кризису. Туда ли мы бежали, к тому ли стремились? В ту ли дверь стучались? У разных людей успех будет измеряться в разных единицах – детях и друзьях, деньгах и благах, поездках и днях, дипломах и сертификатах. Вопрос не в том, что у каждого свои атрибуты «успешности». Он в том, сознаем ли мы, что успех – не синоним счастья.
Культ достижений
Еще несколько лет назад считалось, что это очень круто – совмещать несколько работ или должностей, жертвовать всем ради выполнения проекта и карьеры. Недосып из-за переработок считался подвигом, а приход на работу с температурой – показателем ответственности сотрудника. Если вам кажется, что это бред, вас можно поздравить с трезвым отношением к работе! Если же вы поймали себя на таких ожиданиях, уже то хорошо, что вы поймали себя на приверженности культу успеха. На рубеже XX–XXI веков идея «достигаторства», как такой синдром называют в психологии, была крайне популярна в США и начала распространяться по всему миру. Но вскоре пошли разговоры, что стремление к успеху и богатству плохо сказываются на психике. Выросло число суицидов, депрессий, психозов, неврозов, зависимостей и других психологических проблем. Именно рабочий стресс сделал Америку мировым лидером по употреблению антидепрессантов и успокоительных препаратов. Так хронический стресс стал считаться болезнью нового века.
Переоценка ценностей
В последние годы не высыпаться или регулярно задерживаться на работе – признак плохого тона. А после 2020 прийти больным в офис – это не геройство, а повод для коллективного бойкота, а то и штрафа. Высокие результаты на работе – не самоцель, важна гармония. Успевать жить и наслаждаться жизнью – вот показатель успешности в наши дни.
Сейчас мы живем на стыке двух полярных концепций. Многие из нас еще пытаются соответствовать отживающим стандартам с их высокими показателями. Каждый раз, вернувшись после тяжелого дня на работе и включая фильм, я слышу в своей голове голос мамы: «Ты что, уже все по дому сделала?». Одна часть меня говорит, что я имею право отдохнуть, а другая – что еще не заслужила этот отдых. Многие из нас живут с похожим конфликтом внутри, а некоторые продолжают ставить высокие планки для себя и окружающих.
Эффективность и счастье
В постоянно меняющемся мире стремление к высоким стандартам выглядит как ригидность – неготовность к изменениям. Сейчас ценится гибкость, умение на лету перестраиваться. Рынок труда постоянно меняется. Студенты меняют направление или специальность в ходе обучения. Вчера я общалась с одной обеспокоенной мамой. Она в панике: сын должен быть юристом, а он хочет разрабатывать игры. Это же так безответственно!
Яркий пример столкновения концепций – стабильный измеримый успех или реализация интересов. В ситуации конфликта лучше всего начать с определения потребностей. Здесь потребность мамы – безопасность ребенка, а потребность сына – удовольствие от работы. Моя задача – помочь маме разглядеть перспективу дохода за увлечениями сына, а сыну – признать, что мама просто любит его. И чем дальше, тем больше нам будет нужен именно такой баланс.
Как быть гибким и продуктивным?
• Уточнить цели и желания: что для вас успех, а что – счастье
• Определить ожидания других
• Расставлять приоритеты
• Уравновешивать отдых и работу
• Концентрироваться либо на работе, либо на отдыхе
• Принимать изменения