Громкое дело в Эстонии: суд отказал в конфискации имущества кемеровской группировки

Уездный суд принял протоколы, но впоследствии при вынесении решения исключил их из числа доказательств, так как прокурор не предоставил суду большую часть доказательств, на которых основывались протоколы. На основании протоколов можно сделать вывод, что доказательства были собраны, например, из инфосистем Регистра народонаселения, Департамента шоссейных дорог, Налогово-таможенного департамента, электронной земельной книги и электронного коммерческого регистра, а также от разных банков и других компаний.

Госсуд отметил, что анализ или оценка, подготовленные полицией, не были независимым доказательством, и данные, на которых основывался протокол, также должны были быть представлены в суд. В состязательном процессе прокурор несет ответственность за обвинение и представление подтверждающих его доказательств. Суд является беспристрастным судьей, роль которого заключается, прежде всего, в обеспечении соблюдения правил доказывания на заседании, затем в оценке собранных доказательств и вынесении по ним решения.

«Следовательно, позиция прокурора о том, что уездный суд должен был запросить представление предварительных данных, если он установил, что протоколов наблюдения недостаточно для удовлетворения ходатайства о конфискации и ее замене, не соответствует состязательному судебному разбирательству», — посчитал Госсуд.

В то же время коллегия отменила оправдательный приговор Роберту Грибовскому и вернула дело в уездный суд на новое рассмотрение. Среди прочего, уездный суд необоснованно исключил из числа доказательств протокол слежки, который, согласно обвинению, доказывал принадлежность Грибовского к преступной группировке, а это могло повлиять на признание его вины.