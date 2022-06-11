ФОТО ⟩ Не упадите: в Таллинне повсюду разбитая плитка. Что с этим делать?

Вдобавок к этому, из-за того, что покрытие пешеходной части и велодорожки одинаковое, люди не ощущают разницу и спокойно ходят по велодорожке, мешая двухколесному транспорту. В таких случаях нужна плитка либо с минимальным стыком. Плиткой можно выделять зоны движения, где все его участники на интуитивном уровне понимают, где им можно идти, а где нет.

Знакомство с любым городом начинается с вокзала, порта или аэропорта. Перед таллиннским автобусным вокзалом плитка разбита повсюду. Люди везут чемоданы, лавируя между пробелами в тротуаре. Такая встреча если не испортит первое впечатление от города, то дискомфорт доставит точно. Крайне неприятно, что одни из главных ворот в Таллинн находятся в таком неудовлетворительном состоянии.

Но, пожалуй, самая катастрофичная ситуация с тротуарной поверхностью в Таллинне — на улице Фальги, между парламентом Эстонии и началом Палдиски маантеэ. В одном из самых значимых мест нашей страны тротуар выглядит как поле игры в "Тетрис", так как все испещрено разбитыми плитками или дырами. Сильнее пострадала правая сторона улицы, ходить по ней просто небезопасно.

Отвечает вице-мэр Таллинна Владимир Свет

Когда городские власти будут решать проблему с дырами в мостовых? Существуют ли план и ресурсы для этого?

Ремонтные работы на тротуарах из брусчатки проводятся ежегодно в соответствии с недочетами, выявленными в ходе мониторинга состояния дорог. Например, в 2020 году отремонтировано 1100 м² дорог с твердым покрытием, в 2021 году — 2520 м². В дополнение к этим работам будут приведены в порядок каменно-паркетные и булыжные покрытия старого города. В бюджете на содержание дорожного хозяйства в этом году учтена необходимость ремонта дорожных покрытий из плитки. Приступить к ремонтным работам плитки планируется после заключения нового договора на текущий ремонт во второй половине лета.

С чем может быть связано то, что в этом году в брусчатке особенно много дыр?

Трудно сказать, больше ли этих проблем в этом году, чем в предыдущие годы. Ясность наступит осенью, когда закончится сезон ремонта дорог. Рекордно снежная зима, безусловно, оказала влияние: на дорогах пришлось использовать соль в огромных количествах, и снегоуборочная техника должна была часто заезжать на пешеходные зоны. Основными причинами разрушения покрытия из искусственного камня являются износ плитки, использование соли для борьбы со льдом и, в некоторых случаях, движение транспортных средств. Пожалуйста, сообщите об изношенной брусчатке по адресу kommunaal@tallinnlv.ee или через картографическое приложение Anna Teada https://www.anna-teada.ee/

Каков общий взгляд Таллинна на использование плитки в городском пространстве?

Город Таллинн выступает за использование плитки в городском пространстве как в заказанных городом работах по реконструкции улиц, так и в работах, выполняемых застройщиками. Использование различных покрытий помогает обогатить городское пространство, сделать его более приятным и эстетичным. У разных покрытий есть своя функция: они помогают участникам дорожного движения лучше различать пространство для движения — во многих местах новые велосипедные дорожки строятся из асфальта, а пешеходное пространство выложено плиткой. Также важно использовать плитку в условиях экстремальных температур, так как в отличие от асфальта она не деформируется под воздействием интенсивного солнечного света. Но нужно учитывать, что плитка часто дороже асфальта и требует другого ухода.