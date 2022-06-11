Таллинн, получивший титул «Зеленой столицы Европы 2023», встречает своих жителей и гостей повсюду неэкологичным асфальтом, а даже если где-то есть плитка, то зачастую она в плачевном состоянии. Однако вице-мэр столицы Владимир Свет уверяет, что рассыпавшуюся плитку будут менять, и выступает за широкое использование этого материала в городском пространстве.
ФОТО ⟩ Не упадите: в Таллинне повсюду разбитая плитка. Что с этим делать?
Эксперты утверждают, что плитка — самый оптимальный материал, из которого можно строить тротуары для пешеходов в городе. Класть асфальт, несомненно, проще и дешевле, однако плитка более долговечна и приятна глазу. Кроме того, этот материал намного экологичнее, чем асфальт, так как при производстве плитки не используются нефтепродукты, которые испаряются при жаркой погоде. Дешевизна асфальта – тоже понятие относительное. Он менее долговечен, а значит его приходится чаще менять.
Если же нужно менять коммуникации под землей, тротуар необходимо полностью вскрывать, тогда как с плиткой таких проблем нет, ее можно менять по частям.
В этом году обильные снегопады и грубая уборка снега, видимо, резко ухудшили состояние тротуаров.
Этой плитке у центра "Виру" уже больше десятка лет, однако город не спешит заменить ее на новую, хотя в этом случае шансы споткнуться у горожан были бы гораздо ниже. Тем не менее, в случае с Нарва маантеэ, таллиннская власть ходит вокруг да около проекта Главной улицы, который призван обновить все городское пространство в центре города. Его реализация откладывается по разным причинам, а перспективы становятся такими же призрачными, как реконструкция Горхолла.
Тема с красными велодорожками, казалось бы, уже у всех на слуху, однако в контексте состояния тротуаров в Таллинне ее тоже нельзя не упомянуть. Абсолютный нонсенс — делать велодорожку поверх тротуарной плитки с таким большим швом, потому что при езде на самокате или велосипеде чувствуется каждый шов.
Вдобавок к этому, из-за того, что покрытие пешеходной части и велодорожки одинаковое, люди не ощущают разницу и спокойно ходят по велодорожке, мешая двухколесному транспорту. В таких случаях нужна плитка либо с минимальным стыком. Плиткой можно выделять зоны движения, где все его участники на интуитивном уровне понимают, где им можно идти, а где нет.
Знакомство с любым городом начинается с вокзала, порта или аэропорта. Перед таллиннским автобусным вокзалом плитка разбита повсюду. Люди везут чемоданы, лавируя между пробелами в тротуаре. Такая встреча если не испортит первое впечатление от города, то дискомфорт доставит точно. Крайне неприятно, что одни из главных ворот в Таллинн находятся в таком неудовлетворительном состоянии.
Но, пожалуй, самая катастрофичная ситуация с тротуарной поверхностью в Таллинне — на улице Фальги, между парламентом Эстонии и началом Палдиски маантеэ. В одном из самых значимых мест нашей страны тротуар выглядит как поле игры в "Тетрис", так как все испещрено разбитыми плитками или дырами. Сильнее пострадала правая сторона улицы, ходить по ней просто небезопасно.
Отвечает вице-мэр Таллинна Владимир Свет
Когда городские власти будут решать проблему с дырами в мостовых? Существуют ли план и ресурсы для этого?
Ремонтные работы на тротуарах из брусчатки проводятся ежегодно в соответствии с недочетами, выявленными в ходе мониторинга состояния дорог. Например, в 2020 году отремонтировано 1100 м² дорог с твердым покрытием, в 2021 году — 2520 м². В дополнение к этим работам будут приведены в порядок каменно-паркетные и булыжные покрытия старого города. В бюджете на содержание дорожного хозяйства в этом году учтена необходимость ремонта дорожных покрытий из плитки. Приступить к ремонтным работам плитки планируется после заключения нового договора на текущий ремонт во второй половине лета.
С чем может быть связано то, что в этом году в брусчатке особенно много дыр?
Трудно сказать, больше ли этих проблем в этом году, чем в предыдущие годы. Ясность наступит осенью, когда закончится сезон ремонта дорог. Рекордно снежная зима, безусловно, оказала влияние: на дорогах пришлось использовать соль в огромных количествах, и снегоуборочная техника должна была часто заезжать на пешеходные зоны. Основными причинами разрушения покрытия из искусственного камня являются износ плитки, использование соли для борьбы со льдом и, в некоторых случаях, движение транспортных средств. Пожалуйста, сообщите об изношенной брусчатке по адресу kommunaal@tallinnlv.ee или через картографическое приложение Anna Teada https://www.anna-teada.ee/
Каков общий взгляд Таллинна на использование плитки в городском пространстве?
Город Таллинн выступает за использование плитки в городском пространстве как в заказанных городом работах по реконструкции улиц, так и в работах, выполняемых застройщиками. Использование различных покрытий помогает обогатить городское пространство, сделать его более приятным и эстетичным. У разных покрытий есть своя функция: они помогают участникам дорожного движения лучше различать пространство для движения — во многих местах новые велосипедные дорожки строятся из асфальта, а пешеходное пространство выложено плиткой. Также важно использовать плитку в условиях экстремальных температур, так как в отличие от асфальта она не деформируется под воздействием интенсивного солнечного света. Но нужно учитывать, что плитка часто дороже асфальта и требует другого ухода.
Одним из главных факторов, влияющих на продолжительность жизни тротуара, является вода. Если она остается на улицах, то эти улицы и уничтожает со временем. В идеале она должна не скапливаться на поверхности, а быстро выводиться в канализацию.
В инфраструктурно развитых городах для этих целей используется технология, при которой водосточная труба не выводит воду на тротуар, направляя ее сразу в канализацию. Это не портит покрытие, а зимой, когда снег постоянно тает и вновь замерзает, улицы не превращаются в каток. В Таллинне же большинство труб выводят воду просто под ноги пешеходам. И даже не везде можно встретить желоба для направления течения воды, воде приходится прорезать эти желоба самой.
Реализация концепции зеленого города предусматривает приоритет экологичных решений. Асфальт таковым не является, однако Таллинн его просто обожает. Им укатана большая часть города. Этот подход должен уйти в прошлое, уступив место альтернативным видам покрытия, которые более щадяще относятся к городской среде и здоровью жителей. Городу необходимо заменить и старую плитку, а после научиться, наконец, сохранять ее на долгие годы.