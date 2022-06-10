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Спецслужба РФ охраняет сведения об экскрементах Путина

rus.postimees.ee
Спецслужба РФ охраняет сведения об экскрементах Путина
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Maxim Shemetov/REUTERS/Scanpix

Специальный сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающей президента РФ Владимира Путина во время поездок, отвечает за сбор его экскрементов и доставку их обратно в Москву, пишет DW со ссылкой на французскую газету Paris Match.

В статье под названием "Путин болен: слухи или опухоль?" журналисты высказывают предположение, что такие меры предосторожности предпринимаются, чтобы сохранить в тайне информацию о состоянии здоровья главы российского государства и "следы его возможного лечения".

Как утверждают авторы статьи, практика сбора мочи и кала президента РФ сотрудниками его охраны применялась уже в мая 2017 года, когда Путин встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале.

Сообщения о вероятных болезнях Путина

Ранее издание "Проект" писало, что с 2016 по 2020 годы Путина сопровождала в поездках группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, среди которых был специалист по раку щитовидной железы. По данным этого портала, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.

В свою очередь, американский еженедельный журнал Newsweek 2 июня опубликовал статью, в которой утверждалось со ссылкой на трех представителей разведки США, что в апреле президент РФ прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. "Хватка Путина сильна, но уже не абсолютна, - заявил один из собеседников Newsweek. - За все время его правления в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы, все чувствуют, что конец близок".

Спекуляции на тему здоровья Владимира Путина участились за время войны в Украине. Между тем 29 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 опроверг слухи о плохом состоянии здоровья президента РФ. Это было первое заявление высокопоставленного российского политика в этой связи.

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