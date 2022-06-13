Энергетический кризис набирает обороты, и мы ощущаем его на себе. Как политика зеленого поворота влияет на счета за электричество? Надо ли вернуться к сланцевой энергетике или нужно поскорее перейти на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце? Что с российским газом? Об этом мы спросили жителей Эстонии.
Опрос недели ⟩ Согласны ли мы платить за дорогую зеленую энергию?
ГЕОРГ ВИЛЛЕНБЕРГ, Таллинн
Развитие сланцевого производства укрепляет и развивает Северо-Восток
Сейчас самое время для сланцевой энергетики. Отсутствие газа приведет к еще большему росту цен на тепло и электричество. А возвращение к традиционной сланцевой энергетике способствует устойчивым ценам. И потом, мы вкладываемся в свой регион. Развитие сланцевого производства укрепляет и развивает Северо-Восток, дает людям ощущение стабильности. Конечно, нужно думать об увеличении производства «зеленой» энергии, но не в условиях нынешнего кризиса. Надо выбирать более проверенный вариант. А это сланец. Целью должно быть снижение цен на электричество, потому что сейчас они сильно бьют по карману.
ЕКАТЕРИНА САДОВСКАЯ, Маарду
Государство должно бесплатно жителям страны электроэнергию давать
Конечно, никакой грязной энергетики и никаких поборов. Государство должно бесплатно жителям страны электроэнергию давать. Я считаю, что все эти постоянно растущие счета за коммуналку – просто грабеж простого человека. Люди не должны оплачивать то, что им и так принадлежит. Энергия от природы, вода от природы, мы здесь живем. Почему мы должны платить за то, что принадлежит народу? Это же естественные монополии, так почему на них монополия, если они естественные? Безвозмездное пользование энергией – это право жителей Эстонии.
ИВАН ДМИТРИЕВ, Нарва
Во Франции атомная энергетика, и там очень маленькие счета за электричество
Зеленый поворот – очень длительный процесс. Пока согласуют, примут, пока найдут альтернативу газу, сланцу. Да, есть программы финансовой поддержки тем, кто развивает энергетику из возобновляемых источников, но это помощь сиюминутная. А в длительной перспективе я в это мало верю. Эстония среди лидеров по солнечным станциям, но это частники, они продали и получили деньги, это нестабильно и этого мало. Но я не верю и в то, что можно восстановить сланцевую промышленность на прежнем уровне. Я не вижу реального альтернативного плана, если не считать, что Eesti Energia стала жечь больше всяких примесей, и цена теперь – 16 центов за кВт. Но я и не вижу, чтоб закрыли станцию и поставили десять ветряков. А если даже закрыть, куда девать людей, которые там работают? Я был во Франции, там атомная энергетика и очень маленькие счета за электричество. Я, конечно, за экологические программы, чтоб не было парникового эффекта. Мы же все видим, что творится с погодой у нас. Но простого решения здесь нет.
АЛЕКСАНДРА ГАРТМАН, Таллинн
У Эстонии будет возможность продавать свою энергию в соседние государства
Эстонии нужно возвращаться к сланцевой энергетике. Это обеспечит всю страну своей энергией, сделает нас более независимыми. У Эстонии будет возможность продавать свою энергию в соседние государства, а это приведет к росту экономики. Развитие сланцевого производства даст возможность создать дополнительные рабочие места для людей, живущих в Ида-Вирумаа. Сегодня цены на электроэнергию такие высокие, что многие жители оказались в тяжелой финансовой ситуации. Производство своего электричества поможет нам всем из нее выйти.
ВЛАДИМИР АДАМСКИЙ, Тарту
Если мы поставим на дешевую энергию из России, можем потерять все
Да, сейчас энергия очень дорогая, но с точки зрения безопасности отказ от российских энергоносителей – это вопрос нашего выживания. Мы и так прохлопали появление нового диктатора, угрожающего всем ядерной войной. Надо свергнуть в России эту власть, а уже потом договариваться о дешевых газе и нефти. Если мы будем делать ставку на дешевую энергию из России сейчас, мы можем скоро потерять все. В моем окружении большинство думают по-другому: не понимают, что Путин подтолкнул нас к поиску альтернативных источников. Как коронавирус развил дистанционку, так и Россия стимулирует ЕС искать замену русскому газу. Если результаты будут оправдывать затраты, надо пробовать чистую энергетику. Я готов платить больше.
СЕРГЕЙ БОЛЬШАКОВ, Таллинн
Нам остается масштабно использовать сланцевую энергетику
Переходный период должен был быть более гибким, длинным и постепенным. У Эстонии нету своих способов энергию добывать, и мы зависели от российского газа. Сейчас у нас возобновляют работу сланцевые заводы. Но у нас есть и возобновляемые источники. Вот те же ветряки. Почему, когда я проезжаю мимо них, половина не работают? Множество других способов добывать энергию, но в этом направлении нет особого движения. Китай, например, активно это делает, там двигатели с выхлопом в виде водяного пара. А в Эстонии? Сейчас многие страны будут стараться к пищевой, энергетической независимости. И нам остается масштабно использовать сланцевую энергетику.
КИРИЛЛ ЛЕЭК, Маарду
Свое под ногами дешевле привозного
Я за то, чтоб у нас сланцевая промышленность возродилась в полном объеме. Мне кажется, свое топливо дешевле. Я особо не разбираюсь, но ясно же, что свое под ногами дешевле привозного. Это снизит цены в наших платежках, да и работой обеспечит. Там столько без работы людей сидят с тех пор, как предприятия позакрывали. Это поддержит наше национальное производство, у нас ведь ничего особо не осталось. А сланца у нас полно, так почему бы его не добывать, не перерабатывать, это многие вопросы решит сразу. У меня родственники в Ида-Вирумаа – там шахты эти, и сколько они работы сейчас дают?
СТАНИСЛАВ ШМАТЧЕНКО, Таллинн
Высокие цены – плата за понимание, что нельзя в XXI веке никого «мочить»
Кто готов оплачивать зеленую энергию – это вопрос индивидуальный. Нам говорят, что необходимо нести дополнительные расходы. Я готов понести дополнительные расходы, чтобы война скорее закончилась. Она всем спутала карты. Например, переход к возобновляемым источникам энергии мы сейчас должны делать намного быстрее. Даже не переход, а прыжок через несколько ступеней с риском сорваться. Но нельзя допускать, чтобы кто-то мог устраивать войны и кризисы в Европе, если какая-то страна хочет всем навязать свою волю. Так что эти высокие цены у нас – это плата за то, чтоб кое-кто понял, что в двадцать первом веке нельзя никого «мочить». И если альтернативные российским источники энергии выйдут дороже, я заплачу дороже.
Комментарий автора
Как часто мы стоим перед выбором между необходимостью дорого платить за высокое качество жизни и возможностью дешево потерпеть. Однако в условиях постоянного роста цен на электроэнергию выиграть не получится при любом варианте развития событий. Именно событий, так как уже давно мы не зависели в такой степени от международной политики, принятия санкций, эмбарго и сводок с далекого, казалась бы, фронта в Украине.
Вопрос выбора между эксплуатацией возобновляемых источников энергии и развитием сланцевой промышленности – это вопрос выживания. Очевидно, что энергетическая независимость сегодня является гарантией государственного суверенитета. И эту независимость может обеспечить только бесперебойное производство электроэнергии из нашего сланца. Не менее ясно, что отказ от развития зеленой энергетики консервирует научно-технический потенциал страны, тормозит экономический прогресс и угрожает экологической безопасности.
В прошлом году, по данным Министерства окружающей среды, выбросы CO2 на наших промышленных предприятиях, включенных в систему торговли квотами на атмосферные выбросы, выросли по сравнению с 2020 годом почти на 22% – примерно на 1,2 млн тонн. С другой стороны, перманентный рост цен на электроэнергию в течение 2021 и дошедшего почти до половины 2022- го можно остановить, вернувшись к сланцевой промышленности.
Конечно, собственный сланец снизит себестоимость производства электроэнергии для предприятий, даст дополнительные рабочие места, увеличит пакет государственных компенсаций для населения. Однако экологическая ситуация ухудшится в разы. Это при том, что Эстония уже сегодня по количеству опасных отходов на человека в год занимает первое место в ЕС. При среднем показателе в 200 кг каждый из нас получают 8000 кг яда ежегодно. И около 98% всех опасных веществ составляют именно сланцевые отходы. Так насколько же нам нужна дорогая зеленая энергетика? Не нужнее ли привычная, дешевая и вредная сланцевая энергетика? Об этом мы решили спросить жителей Эстонии. По итогам опроса я сам пока затрудняюсь определиться, но понимаю, что поиск выхода из сложившейся ситуации – главная задача сегодняшнего дня. Завтра будет поздно.