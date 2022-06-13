Опрос недели ⟩ Согласны ли мы платить за дорогую зеленую энергию?

Развитие сланцевого производства укрепляет и развивает Северо-Восток

Сейчас самое время для сланцевой энергетики. Отсутствие газа приведет к еще большему росту цен на тепло и электричество. А возвращение к традиционной сланцевой энергетике способствует устойчивым ценам. И потом, мы вкладываемся в свой регион. Развитие сланцевого производства укрепляет и развивает Северо-Восток, дает людям ощущение стабильности. Конечно, нужно думать об увеличении производства «зеленой» энергии, но не в условиях нынешнего кризиса. Надо выбирать более проверенный вариант. А это сланец. Целью должно быть снижение цен на электричество, потому что сейчас они сильно бьют по карману.

Государство должно бесплатно жителям страны электроэнергию давать

Конечно, никакой грязной энергетики и никаких поборов. Государство должно бесплатно жителям страны электроэнергию давать. Я считаю, что все эти постоянно растущие счета за коммуналку – просто грабеж простого человека. Люди не должны оплачивать то, что им и так принадлежит. Энергия от природы, вода от природы, мы здесь живем. Почему мы должны платить за то, что принадлежит народу? Это же естественные монополии, так почему на них монополия, если они естественные? Безвозмездное пользование энергией – это право жителей Эстонии.

Во Франции атомная энергетика, и там очень маленькие счета за электричество

Зеленый поворот – очень длительный процесс. Пока согласуют, примут, пока найдут альтернативу газу, сланцу. Да, есть программы финансовой поддержки тем, кто развивает энергетику из возобновляемых источников, но это помощь сиюминутная. А в длительной перспективе я в это мало верю. Эстония среди лидеров по солнечным станциям, но это частники, они продали и получили деньги, это нестабильно и этого мало. Но я не верю и в то, что можно восстановить сланцевую промышленность на прежнем уровне. Я не вижу реального альтернативного плана, если не считать, что Eesti Energia стала жечь больше всяких примесей, и цена теперь – 16 центов за кВт. Но я и не вижу, чтоб закрыли станцию и поставили десять ветряков. А если даже закрыть, куда девать людей, которые там работают? Я был во Франции, там атомная энергетика и очень маленькие счета за электричество. Я, конечно, за экологические программы, чтоб не было парникового эффекта. Мы же все видим, что творится с погодой у нас. Но простого решения здесь нет.