МИД Эстонии вызвал посла России на ковер

По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Рейна Таммсаара, который встретился с послом России, то, что сказал президент Путин, в том числе об эстонском городе Нарва, достойно сожаления. "В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии «Русского мира» через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо", - говорит он.

МИД подчеркнул, что на фоне агрессии против Украины представленный на этой неделе в Госдуме России законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран представляются опасными и безответственными. "Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России", - говорится в сообщении МИД.