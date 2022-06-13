Марика Кирх ⟩ Резиновый штамп на детских пособиях

В правящей коалиции все еще две партии, но, кажется, решения по бюджету принимает только одна. Недавно премьер-министр Кая Каллас заявила: «Внести популярное предложение о том, чтобы все получали больше денег – половина дела. А потом, когда все будет почти решено, Партии реформ предстоит разбираться, где найти деньги». То есть в действительности доступ к денежным вопросам имеет только та партия, в чьих руках находится портфель министра финансов. Партнеру по коалиции неохотно дают формальную возможность принять какое-то решение по бюджету – например, выдать внеочередное пособие на ребенка и пенсионера в размере 50 евро в год. Что, скорее, выглядит как насмешка и выставляет партнеров по коалиции второстепенными статистами, цепляющимися за свои места. Ни одно из их предложений всерьез не воспринимается. Будто это не партия, а какой-то забавный прыгучий пудель.