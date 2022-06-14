Мнение ⟩ Эмиграция из России и ностальгия с долей садомазохизма

Наверняка никто мне не поверит – и ладно. Но я прекрасно помню момент, когда разговоры о «никогда больше», когда лейтмотив «СССР уже больше не вернется» вдруг вступил в жесткое противоречие с тем, что начало проступать вокруг. Да, это было зимой двухтысячного. У меня даже был сон: иду в школу по Владимирскому проспекту, сворачиваю на площадь, а там огромный портрет Ленина и какие-то дворники скребут по асфальту лопатами. Но даже эти предчувствия, которые все чаще находили подтверждения в реальности, не вынуждали эмигрировать.

Прежде чем двинуться дальше, надо сделать маленькое отступление. Я никогда не ощущал себя «русским» (и уверен, что само это понятие только про язык, тогда как идентичностей среди носителей языка очень много). Папа родился в Киеве, мама выросла в Николаеве. Да и сам я, когда впервые приехал в Одессу, тут же почувствовал себя дома – как зебра из мультика “Мадагаскар”, увидевшая стадо себе подобных. Если я куда и был готов уезжать, то туда. И всегда искал там работу, уговаривал знакомых позвать, в случае чего, строил планы.

Ну, достроился до 2014 года, после которого Одесса стала куда менее доступной, чем Нью-Йорк.