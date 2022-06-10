Мэр Мариуполя говорит, что в городе началась вспышка холеры и других инфекций

"По городу уже ходят холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания, но [оккупационные власти] это скрывают. Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают", - рассказал мэр в интервью Би-би-си.

По оценкам мэра, сейчас в Мариуполе могут находиться десятки больных холерой, и их число будет стремительно расти.

"Эта инфекция распространяется очень быстро. И нет никаких условий, чтобы ее удержать. Нет врачей, нет инфекционных больниц. Наша инфекционная больница разрушена вместе со всем оборудованием, врачей убили", - отметил мэр.

По мнению Бойченко, разросшись, эта вспышка инфекции может унести тысячи жизней.

При этом, по его словам, конкретных фактов - о том, что кто-то был госпитализирован с диагнозом "холера", - нет, поскольку в больницу нет доступа. И тем не менее Вадим Бойченко считает, что есть все признаки, позволяющие утверждать, что вспышка холеры в Мариуполе началась.

В частности, в городе много убитых, тела которых не убирают и они лежат прямо на улицах; много стихийных захоронений, жара, ливни.