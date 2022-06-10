Президент Эстонии: надо признать Россию угрозой и усилить восточный фланг НАТО

По словам Кариса, участники встречи согласились выступить на саммите в Мадриде с единой позицией, что коллективная оборона должна находиться на центральном месте в НАТО и что следует принять решение об усилении оборонительной позиции на восточном фланге альянса, передала пресс-служба канцелярии президента.

«Стратегическая концепция НАТО должна смотреть в будущее и опираться на реалистичной оценке обстановки в сфере безопасности, - сказал президент Эстонии. - Нам нужно более сильное военное сдерживание на восточном фланге. В Балтийском регионе Россия по-прежнему обладает военным перевесом над НАТО. Это должно включать большее присутствие войск союзников, больше предварительно размещенного снаряжения и командования на уровне дивизии».

«Россию сдерживает только убедительная военная сила и это то, что нам сегодня необходимо. Стратегические цели России не изменились», - сказал Карис.

По словам президента, следует решительно увеличить поддержку Украине. «Чтобы выиграть войну, Украине нужно атакующее вооружение, - сказал Карис. - Многие страны предоставили помощь в значительном объеме, но текущий ход войны показывает, что на данный момент этого недостаточно, чтобы выиграть войну. Украине нужно больше огневой силы и оружие с большей дальностью выстрела».

По словам Кариса, НАТО должен подтвердить в Мадриде, что политика открытых дверей действительна и что Финляндия и Швеция смогут начать процесс вступления. «Я очень надеюсь на то, что связанные с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО разногласия разрешатся как можно скорее, - сказал Карис. - Это стало бы четким сигналом о единстве НАТО и подало бы надежду и другим кандидатам».