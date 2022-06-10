Каждый рабочий день в 19.00 ведущие программы «Новости в 7» Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: гибель шахтера в Ида-Вирумаа, интервью с антивоенными активистами из движения «Весна»
Сегодня в выпуске:
- Последние сводки с фронтов Украины: что сейчас происходит на Донбассе. Комментарий эстонских сил обороны
- Одними из последних антивоенных активистов в России остаются члены движения "Весна". Наше эксклюзивное интервью в преддверии большой премьеры в передаче «Расследование месяца» на канале Дуо7
Международная панорама: чем шаман Дурек покорил сердце норвежской принцессы Марты-Луизы, почему бортпроводники "Аэрофлота" вынуждены пересчитывать туалетную бумагу?
- По какому поводу в Круизном терминале Таллиннского порта собрались самые знаменитые, сексуальные и успешные жители Эстонии?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 9 июня.
STV,
Elisa - начиная с пакета SR/SRK и выше, Дуо7 HD канал 934
Telia - начиная с пакета Mini и выше.
Telset - семейный пакет, Дуо7 - номер канала 12.