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Сеэдер: мы пойдем в то или иное правительство, мы не останемся в оппозиции

Тимо Тарве
Сеэдер: мы пойдем в то или иное правительство, мы не останемся в оппозиции
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Хелир-Вальдор Сеэдер в больнице.
Хелир-Вальдор Сеэдер в больнице. Фото: Taavi Sepp

Передача радио Kuku «Kahe vahel» посетила в больнице председателя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдора, который подтвердил, что партия примет предложение Партии реформ или Центристской партии о коалиционных переговорах. Отказ идти в правительство Сеэдер назвал безответственным, передает Postimees.

-Я должен извиниться за всех своих коллег, которые беспокоили вас по телефону, спрашивая о политических событиях. Они не спросили самое важное: Хелир, как ваше здоровье?

- Здоровье улучшается, операция прошла успешно, и я надеюсь, что в начале следующей недели я смогу выписаться из больницы на домашнюю реабилитацию, так что будет все лучше и лучше. Я, конечно, не учел, что во время и после этой операции Эстонию ждет самое напряженное политическое время за последний год. Ранее операция была запланирована на начало июня, когда завершится очередная сессия Рийгикогу и наступит немного более спокойное время, когда я смогу восстановиться. Но вышло иначе. Конечно, сейчас в этом не виноваты журналисты. Журналисты делают свою работу. К счастью, научно-техническая революция оказалась настолько мощной, что даже находясь в больнице, можно общаться с однопартийцами на партийных собраниях.

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