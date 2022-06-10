Передача радио Kuku «Kahe vahel» посетила в больнице председателя партии «Отечество» Хелира-Вальдора Сеэдора, который подтвердил, что партия примет предложение Партии реформ или Центристской партии о коалиционных переговорах. Отказ идти в правительство Сеэдер назвал безответственным, передает Postimees.
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Сеэдер: мы пойдем в то или иное правительство, мы не останемся в оппозиции
Сеэдер: мы пойдем в то или иное правительство, мы не останемся в оппозиции
-Я должен извиниться за всех своих коллег, которые беспокоили вас по телефону, спрашивая о политических событиях. Они не спросили самое важное: Хелир, как ваше здоровье?
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