Сеэдер: мы пойдем в то или иное правительство, мы не останемся в оппозиции

- Здоровье улучшается, операция прошла успешно, и я надеюсь, что в начале следующей недели я смогу выписаться из больницы на домашнюю реабилитацию, так что будет все лучше и лучше. Я, конечно, не учел, что во время и после этой операции Эстонию ждет самое напряженное политическое время за последний год. Ранее операция была запланирована на начало июня, когда завершится очередная сессия Рийгикогу и наступит немного более спокойное время, когда я смогу восстановиться. Но вышло иначе. Конечно, сейчас в этом не виноваты журналисты. Журналисты делают свою работу. К счастью, научно-техническая революция оказалась настолько мощной, что даже находясь в больнице, можно общаться с однопартийцами на партийных собраниях.