В четверг в результате аварии в Резекненском крае в Латвии погиб младенец, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Государственную полицию страны.
Тяжелое ДТП в Латвии: погиб младенец, четверо взрослых и ребенок пострадали
В 19:05 в Заболотье Силмалской волости Резекненского края произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Transporter, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.
В ДТП пострадали пять человек: водитель Toyota Land Cruiser 1961 года рождения, водитель Volkswagen Transporter и пассажиры Volkswagen - мужчина 1967 года рождения, женщина 2002 года рождения и ребенок 2019 года рождения, а младенец 2022 года рождения погиб.
По предварительной информации, ребенок в машине перевозился в люльке детской коляски, которая не была пристегнута. В свою очередь водитель Volkswagen Transporter управлял автомобилем, не имея водительских прав.
Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как свидетельствует статистика Госполиции Латвии о пострадавших и погибших в ДТП детях в возрасте до 14 лет, в 2019 году в ДТП пострадали 508 детей, погибли пятеро, в 2020 году пострадали 448, погибли восемь детей, в 2021 году пострадали 407 детей, погибли двое.
В 2019 году выявлено 408 нарушений, связанных с неправильной перевозкой детей, в 2020 году - 221, в 2021 году - 207.
Полиция в очередной раз напоминает, что держать младенца во время поездки на руках или в люльке от коляски - небезопасно и не соответствует стандартам безопасности. Для перевозки младенца необходимо соответствующее детское сиденье. Важно помнить, что для ребенка опасной может быть не только авария, но и резкое торможение.