Тяжелое ДТП в Латвии: погиб младенец, четверо взрослых и ребенок пострадали

В 19:05 в Заболотье Силмалской волости Резекненского края произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управлявший автомобилем Volkswagen Transporter, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В ДТП пострадали пять человек: водитель Toyota Land Cruiser 1961 года рождения, водитель Volkswagen Transporter и пассажиры Volkswagen - мужчина 1967 года рождения, женщина 2002 года рождения и ребенок 2019 года рождения, а младенец 2022 года рождения погиб.

По предварительной информации, ребенок в машине перевозился в люльке детской коляски, которая не была пристегнута. В свою очередь водитель Volkswagen Transporter управлял автомобилем, не имея водительских прав.

Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как свидетельствует статистика Госполиции Латвии о пострадавших и погибших в ДТП детях в возрасте до 14 лет, в 2019 году в ДТП пострадали 508 детей, погибли пятеро, в 2020 году пострадали 448, погибли восемь детей, в 2021 году пострадали 407 детей, погибли двое.

В 2019 году выявлено 408 нарушений, связанных с неправильной перевозкой детей, в 2020 году - 221, в 2021 году - 207.