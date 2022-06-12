Рецензия ⟩ Ноев ковчег без руля и без ветрил

Жильцы видят, что в стену их дома уперся отрезок шоссе и узнают, что для продолжения строительства дом собираются снести; не целиком, правда, только 68%, но от этого не легче. Дом гудит, как потревоженный улей. Людей зовут на собрание квартирного товарищества, но оно может только дать выговориться, выпустить пар: решение о сносе принято, в нем, проговаривается представитель власти, заинтересована правящая коалиция – то есть, спохватившись, уточняет он, в этом заинтересован весь народ части города…