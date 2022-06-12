Жильцы видят, что в стену их дома уперся отрезок шоссе и узнают, что для продолжения строительства дом собираются снести; не целиком, правда, только 68%, но от этого не легче. Дом гудит, как потревоженный улей. Людей зовут на собрание квартирного товарищества, но оно может только дать выговориться, выпустить пар: решение о сносе принято, в нем, проговаривается представитель власти, заинтересована правящая коалиция – то есть, спохватившись, уточняет он, в этом заинтересован весь народ части города…
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Рецензия ⟩ Ноев ковчег без руля и без ветрил
Ноев ковчег без руля и без ветрил
Уку Уусберг стал главным режиссером Линнатеатра прошлым летом, в начале текущего сезона. Ранее, в 2018 году, он ставил на Адской сцене театра «На дне» Горького; в этом сезоне адаптировал спектакль для зала КЦ «Сальме», который Линнатеатр арендует, пока идет строительство нового здания на ул.Лай. «Каларанна 28» первая его постановка в качестве лидера этого театра.
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