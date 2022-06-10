Немцев призвали экономить энергию, чтобы насолить Путину

Тут следует учитывать, что в ФРГ, в отличие от России и ряда других постсоветских государств, центральное отопление сравнительно мало распространено. Не только индивидуальные дома, но и многоквартирные здания в большинстве своем имеют собственные отопительные системы, которые работают преимущественно на газе или нефтепродуктах (дизеле, мазуте). Поэтому семьи или коллективы жильцов при сознательном экономном использовании тепла вполне могут ощутимо снизить объемы потребляемого топлива и, соответственно, свои расходы.

Общенациональная кампания "80 миллионов вместе меняют энергетику"

На самое широкое участие населения Германии, составляющего около 83 млн человек, и рассчитывает министерство BMWK, избравшее для своей информационной кампании лозунг, который можно перевести так: "80 миллионов вместе меняют энергетику" ("80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel").

Представляя кампанию общественности на пресс-конференции в Берлине, вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек подчеркнул: "Тот, кто экономит энергию, помогает Германии стать менее зависимой от импорта из России и делает доброе дело для климата". Под "изменением энергетики" этот видный и очень популярный сейчас политик Партии "зеленых" подразумевает переход от ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Согласно недавнему опросу ARD Deutschlandtrend, курс на их развитие поддерживают в ФРГ 87% избирателей.