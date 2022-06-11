США отменили тесты на ковид для въезда в страну. А в каких странах они еще остались?

Число заражений в США резко упало с января 2022 года, хотя в последние недели цифры снова начали расти. Смертность остается намного ниже, чем в разгар пандемии.

Представители туристического сектора страны настаивали, что США отстают от других стран в переоценке политики тестирования.

Так, Великобритания отменила все требования к тестам на Covid-19 для поездок еще в марте, Канада сделала это тогда же.

Президент Ассоциации путешествий США Роджер Доу заявил, что изменение политики ускорит восстановление туристической индустрии США, а Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что это хорошая новость, поскольку отменяется неэффективная мера. Авиакомпания Virgin Atlantic тоже приветствовала этот шаг, заявив, что он поддержит восстановление трансатлантических путешествий этим летом.

Согласно исследованию Ассоциации путешественников США, отмена требования о тестировании, вероятно, привлечет в США в этом году дополнительно 5,4 млн посетителей, что увеличит траты на путешествия на 12%.

Решение Канады отменить тесты тоже было связано с улучшившейся эпидемиологической обстановкой и надеждой на восстановление объемов авиаперевозок и доходов от туризма.

Япония открывается для туристов

Япония Фото: EPA

Власти Японии, где в пандемию действовали одни из самых жестких ограничений, сегодня начали принимать заявки на въезд в страну от туристов из 98 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Китая, и Южной Кореи. Как ожидается, первые туристы начнут прибывать в страну в июле.