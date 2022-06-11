Почему украинское правительство предлагает легализовать каннабис

В целом Минздрав обещает тщательно контролировать весь процесс обращения каннабиса: от сертификации семян до рецептов на медпрепараты, которые врачи будут выписывать пациентам только в электронной форме. Каждая партия продукции из конопли, в случае принятия законопроекта, будет маркироваться уникальным штрих-кодом, а за ее перемещением будут следить через электронный реестр.

Ответственность пока не исчезнет

Если раньше лоббисты медицинской конопли в Украине говорили преимущественно о потребностях онкобольных пациентов, детей с эпилепсией и неизлечимо больных, то сейчас на первый план выходит именно психическое здоровье. Виктор Ляшко утверждает, что в ближайшее время в медикаментозном лечении нервных расстройств будут нуждаться три-четыре миллиона украинцев.

Смогут ли они получить рецепт на медицинский каннабис, будет зависеть от того, насколько консервативными окажутся украинские врачи. Ведь без рецепта хранение конопли и дальше будет считаться серьезным преступлением - сегодня хранение свыше пяти граммов для собственного употребления влечет уголовную ответственность вплоть до восьми лет тюрьмы.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, каннабис упоминается в 80 процентах приговоров по делам о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По статистике Офиса генпрокурора, в 2020 году в суды было передано около 10 тысяч таких уголовных дел.

И хотя упомянутый законопроект не содержит прямых норм об отмене уголовной ответственности за незаконное хранение каннабиса, Минздрав и сторонники декриминализации марихуаны пытаются постепенно решить этот вопрос, отмечает Дмитрий Шерембей. Речь идет об еще одном проекте изменений в официальный перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - министерство предлагает перенести коноплю из "первого списка" опасных наркотиков, оборот которых строго запрещен, во "второй" - препаратов с контролируемым оборотом. "Возможно, когда-нибудь из-за этих списков удастся закрепить за коноплей статус не наркотика, а лекарственного растения", - выражает надежду общественный активист.

Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции до сих пор отчитывается о регулярных задержаниях лиц, которые хранят и выращивают коноплю для собственных нужд. Впрочем, собеседники DW в Минздраве констатируют, после отставки бывшего министра внутренних дел (МВД) Украины Арсена Авакова, а также его скандального заместителя Александра Гогилашвили, МВД стало снисходительнее относиться к легализации медицинской марихуаны - замечания его представителей к законопроекту были минимальными.