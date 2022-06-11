Лидеры Бухарестской девятки сошлись в том, что Россия представляет долговременную угрозу.

«Коллеги единодушно оценили поведение России и в целом согласились с тем, что Россия представляет собой долговременную угрозу, и что наша нерешительность или уклонение от принятия определенных шагов — это толчок для совершения Россией еще более серьезных преступлений», — сказал он в видеокомментарии.

Встреча Бухарестской девятки проходила в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в испанском Мадриде. Страны Балтии и Польша добиваются преобразования развернутых международных батальонов НАТО в бригады.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший во вторник Вильнюс, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Германия возглавляет батальон Сил передового базирования НАТО в Литве. Этот вопрос Науседа обсуждал с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, который также участвовал во встрече.