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Лидеры Бухарестской девятки сошлись в том, что Россия представляет долговременную угрозу

BNS
Лидеры Бухарестской девятки сошлись в том, что Россия представляет долговременную угрозу
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Лидеры Бухарестской девятки сошлись в том, что Россия представляет долговременную угрозу.
Лидеры Бухарестской девятки сошлись в том, что Россия представляет долговременную угрозу. Фото: DRAGOS ASAFTEI / ROMANIAN PRESIDENCY OFFICE / HANDOUT

Лидеры Бухарестской девятки в пятницу сошлись во мнении в том, что Россия представляет долговременную угрозу, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи в пятницу.

«Коллеги единодушно оценили поведение России и в целом согласились с тем, что Россия представляет собой долговременную угрозу, и что наша нерешительность или уклонение от принятия определенных шагов — это толчок для совершения Россией еще более серьезных преступлений», — сказал он в видеокомментарии.

Встреча Бухарестской девятки проходила в рамках подготовки к саммиту НАТО, намеченному на конец июня в испанском Мадриде. Страны Балтии и Польша добиваются преобразования развернутых международных батальонов НАТО в бригады.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший во вторник Вильнюс, пообещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до подразделения размером с бригаду. Германия возглавляет батальон Сил передового базирования НАТО в Литве. Этот вопрос Науседа обсуждал с главой Альянса Йенсом Столтенбергом, который также участвовал во встрече.

Бухарестская девятка представляет собой платформу для политического сотрудничества между девятью странами для укрепления евроатлантической безопасности между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

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