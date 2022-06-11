Сравнение среди стран Балтии: мировой рынок один, но что происходит с ценами на автозаправках

В Таллинне цены на 95-й и 98-й бензин выросли за неделю на 5 центов, а цена дизельного топлива на 7 центов.

В Риге 95-й бензин подорожал на 8 центов, 98-й бензин – на 6 центов, дизельное топливо – на 7 центов. В Вильнюсе цены на бензин как с октановым числом 95, так и с октановым числом 98 выросли на 3 цента, а цена дизельного топлива выросла на 8 центов.

Цена 95-го бензина в пятницу в эстонской столице составляла 2,169 евро, что на 4,5 цента больше, чем в Риге, и на 8 центов больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98-го бензина в Таллинне составила 2,219 евро или на 5,5 цента больше, чем в Риге, и на 3,1 цента больше, чем в Вильнюсе. Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 2,019 евро, что на 0,5 цента больше, чем в Риге, и на 10 центов больше, чем в Вильнюсе.