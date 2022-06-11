ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Отечество" начнет коалиционные переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией

По словам председателя "Отечества" Хелира-Валдора Сеэдера, приоритетом партии в предстоящих переговорах является достижение коалиционного соглашения, которое позволило бы решить проблемы, наиболее сильно ударившие по эстонскому обществу.

«Мы знаем, что до следующих выборов осталось менее 9 месяцев, но в ходе коалиционных переговоров необходимо достичь согласия по вопросам образования на эстонском языке, детских и семейных пособий, скачкообразной инфляции, безопасности и энергетики. "Отечество" будет настойчиво в этих вопросах, но я оптимистично настроен, что мы сможем найти необходимые точки соприкосновения», — сказал Сеэдер.

Он подчеркнул, что правительственный кризис, который длился несколько месяцев, и тупиковая ситуация в парламенте в отношении Закона о семейных пособиях, должны быть преодолены. «Кризисы последних лет сопровождались кризисом управления, который сделал управление Эстонией более сложным и нестабильным. Правительство должно уметь сотрудничать с Рийгикогу, и партии, представленные в Рийгикогу, также должны быть открыты для сотрудничества", - сказал он.