В субботу в отеле Viru в Таллинне состоится заседание совета уполномоченных партии "Отечество".
"Отечество" планирует объявить коалиционных партнеров в субботу на собрании совета уполномоченных
"Отечество" планирует объявить коалиционных партнеров в субботу на собрании совета уполномоченных
Председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер представит участникам заседания обзор политической ситуации и расскажет о предпринимаемых партией шагах в связи с возможными коалиционными переговорами.
Заседание начнется в 11 и завершится ориентировочно в 14 часов.
Ключевые слова