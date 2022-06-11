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"Отечество" планирует объявить коалиционных партнеров в субботу на собрании совета уполномоченных

BNS
"Отечество" планирует объявить коалиционных партнеров в субботу на собрании совета уполномоченных
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Хелир-Валдор Сеэдер.
Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Madis Veltman

В субботу в отеле Viru в Таллинне состоится заседание совета уполномоченных партии "Отечество".

Председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер представит участникам заседания обзор политической ситуации и расскажет о предпринимаемых партией шагах в связи с возможными коалиционными переговорами.

Заседание начнется в 11 и завершится ориентировочно в 14 часов.

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