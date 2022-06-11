Открываются Дни авиации Эстонии

В полетах примут участие прославленный литовский ас Юргис Кайрис, шведский виртуоз Якоб Холландер, скандинавское авиашоу THOR Catwalk с девушками на крыльях самолетов, а также эстонский виртуоз пилотажа Юри Кальюнди, вертолеты Сил обороны Эстонии R-44 и Департамента полиции и погранохраны Augusta 139 с отрядом K-komand и дебютанты парашютного клуба Keelutsoon с овчаоркой Векс, парашютный клуб Сил обороны и многое другое.

В программе примут участие охраняющие воздушную безопасность Балтии самолеты НАТО французский Mirage2000, бельгийский истребитель F-16, чешский истребитель Saab 39 Gripen и испанский истребитель F-18 Hornet. Последнее можно увидеть, например, в фильме Top Gun Mawerick.

Организаторы готовы принять большое количество посетителей в Дни авиации, как это было и в последний раз перед периодом карантинных ограничений, когда в 2019 году Дни авиации Эстонии посетили 16 500 зрителей в выходные дни.