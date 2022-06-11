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Открываются Дни авиации Эстонии

BNS
Открываются Дни авиации Эстонии
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Mirage.
Mirage. Фото: Ain Liiva

В субботу в 10 часов утра Эстонский музей авиации откроет свои двери для самого представительного в странах Балтии авиашоу, во время которого в небо над Тарту также поднимутся истребители НАТО, сообщил основатель и директор Эстонского музея авиации Мати Меос, организующий Дни авиации Эстонии с 2006 года.

В полетах примут участие прославленный литовский ас Юргис Кайрис, шведский виртуоз Якоб Холландер, скандинавское авиашоу THOR Catwalk с девушками на крыльях самолетов, а также эстонский виртуоз пилотажа Юри Кальюнди, вертолеты Сил обороны Эстонии R-44 и Департамента полиции и погранохраны Augusta 139 с отрядом K-komand и дебютанты парашютного клуба Keelutsoon с овчаоркой Векс, парашютный клуб Сил обороны и многое другое.

В программе примут участие охраняющие воздушную безопасность Балтии самолеты НАТО французский Mirage2000, бельгийский истребитель F-16, чешский истребитель Saab 39 Gripen и испанский истребитель F-18 Hornet. Последнее можно увидеть, например, в фильме Top Gun Mawerick.

Организаторы готовы принять большое количество посетителей в Дни авиации, как это было и в последний раз перед периодом карантинных ограничений, когда в 2019 году Дни авиации Эстонии посетили 16 500 зрителей в выходные дни.

Эстонскому музею авиации скоро исполнится 20 лет - он открылся 14 июня 2002 года.

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