Правительство утвердило промежуточный отчет по проекту строительства железнодорожной магистрали Rail Balticа, в котором говорится о высокой вероятности того, что сумма, необходимая для финансирования проекта, не будет выделена вовремя. Вероятно, проект будет намного дороже и не все будет выполнено в срок, пишет Rus.ERR.
Строительство Rail Balticа может затянуться и оказаться дороже, чем предполагалось
Основными факторами риска в отчете указаны более позднее получение финансирования от Европейского союза и рост цен на строительство.
"До 2027 года все потребности не будут покрыты, часть из них перейдет на следующий финансовый период, который стартует в 2027 году, а до 2024 года у нас есть финансы, чтобы строить объекты с готовыми проектами", - сказал председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.
"К 2027 году между Таллинном и Пярну железная дорога уже должна быть готова и на этом участке можно будет уже начать движение поездов. Каким образом мы от эстонской границы в Латвию и оттуда дальше сможем продолжить строительство, об этом нам надо вести переговоры с нашими южными соседями, но с их стороны могут быть задержки и дата завершения проекта может сдвинуться", - отметил советник министерства экономики и коммуникаций Андрес Линдеманн.