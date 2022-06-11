Строительство Rail Balticа может затянуться и оказаться дороже, чем предполагалось

"До 2027 года все потребности не будут покрыты, часть из них перейдет на следующий финансовый период, который стартует в 2027 году, а до 2024 года у нас есть финансы, чтобы строить объекты с готовыми проектами", - сказал председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.

"К 2027 году между Таллинном и Пярну железная дорога уже должна быть готова и на этом участке можно будет уже начать движение поездов. Каким образом мы от эстонской границы в Латвию и оттуда дальше сможем продолжить строительство, об этом нам надо вести переговоры с нашими южными соседями, но с их стороны могут быть задержки и дата завершения проекта может сдвинуться", - отметил советник министерства экономики и коммуникаций Андрес Линдеманн.