Байден: Зеленский не хотел слышать предупреждений о вторжении

"Знаю, что многие думали, что я преувеличиваю, - сказал Байден, выступая перед журналистами. - Но я знал, что у нас есть данные, подтверждающие (эту оценку. - прим.)".

"(Президент России Владимир Путин. - прим.) собирался пересечь границу. И в этом не было никаких сомнений, и Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать, но он (Владимир Путин. - прим.) совершил вторжение".

Предупреждения Запада о подготовке РФ к войне

Соединенные Штаты сообщили о высокой вероятности подготовки Россией вторжения в Украину за несколько недель до того, как Путин 24 февраля объявил о начале "спецоперации" против этой страны. Выступая на заседании Совбеза ООН в середине февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что наращивание военных сил РФ у украинской границы указывает на подготовку к нападению "в ближайшие дни".

Реагируя на обвинения Запада, Москва неоднократно утверждала, что не имеет подобных намерений и, в свою очередь, обвиняла НАТО в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ.