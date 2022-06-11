СМИ: российские солдаты оставляли ошеломляющие послания в разграбленных украинских школах

Один из классов в школе в Катюжанке. Фото: SERGEY KOZLOV

Николай Микитчик, директор средней школы Катюжанки, рассказал CNN, что почувствовал отвращение, когда нашел эти надписи.

«Написали: "Россияне и украинцы – братья" и при этом ограбили школу... Сломали компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, ничего в школе не оставили! Это варварство и лицемерие», – подчеркнул он.

Микитчик сообщил, что на территории школы также были найдены три противотанковые мины, несколько светошумовых гранат и магазины пулеметов с пулями. Кухня, недавно отремонтированная и оснащенная новейшим оборудованием, где до начала войны ежедневно кормили более 500 детей, была полностью разрушена.

Согласно оперативному обновлению, опубликованному Министерством обороны Украины 3 марта, российские войска в это время контролировали Катюжанку, создав там и в других селах района собственные логистические лагеря.

Катюжанка – небольшое село, но стратегически важное благодаря своему расположению на одной из главных дорог, ведущих в Киев. На спутниковых снимках, сделанных в начале марта, в этом районе был обнаружен российский военный конвой длиной 40 миль (64 км), состоявший из танков, бронетехники и буксированной артиллерии.

Микитчик оценил материальный ущерб, причиненный российскими войсками – около 5 миллионов гривен (170 тысяч долларов) – и сказал, что не может представить, что ученики вернутся в ближайшее время.

"Все вывезли. Даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки и 100 метров кабеля украли", – отметил директор.