Когда в марте украинские войска восстановили контроль над Катюжанкой, селом к северу от Киева, которое больше месяца находилось под российской оккупацией, они обнаружили местную школу разрушенной и разграбленной, пишет Postimees.
СМИ: российские солдаты оставляли ошеломляющие послания в разграбленных украинских школах
Всю технику, которую не удалось вынести и украсть, разбили, на школьном дворе было импровизированное кладбище, а на футбольном поле вырыли глубокие траншеи. Однако оккупанты оставили после себя еще кое-что, рассказывают CNN с места событий.
В одном из разрушенных классов, на большой зеленой доске, висящей на стене чуть ниже портрета Исаака Ньютона, было написано мелом письмо, адресованное ученикам и подписанное "русские", пишет glavcom.ua. Предположительно, оно было оставлено находившимся в школе российскими военными.
🇷🇺 soldiers, when leaving the village of Katyuzhanka in the Kiev's Vyshgorod district, left a message for 🇺🇦 school students. It is not a message of hate, but rather of peace and hope.(It is 🇺🇦 school - letters in the small posters below the board).— Mike Mihajlovic (@MihajlovicMike) April 8, 2022
(right-hand side board:/2)
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В сообщении говорилось следующее: "Дети, извините за такой беспорядок, мы пытались спасти школу, но был обстрел. Живите в мире, берегите себя и не повторяйте ошибок старших. Украина и Россия – один народ!!! Мир вам, братья и сестры! "
Письмо было написано на русском языке, в противоположность украинскому, который является языком преподавания в школе. Это – лишь одна из нескольких надписей, оставшихся на стенах и досках, разбросанных вокруг здания. "Мы за мир во всем мире , – говорится в другой. CNN отмечает, что журналисты не смогли независимо проверить, кто именно писал эти заметки.
Николай Микитчик, директор средней школы Катюжанки, рассказал CNN, что почувствовал отвращение, когда нашел эти надписи.
«Написали: "Россияне и украинцы – братья" и при этом ограбили школу... Сломали компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, ничего в школе не оставили! Это варварство и лицемерие», – подчеркнул он.
Микитчик сообщил, что на территории школы также были найдены три противотанковые мины, несколько светошумовых гранат и магазины пулеметов с пулями. Кухня, недавно отремонтированная и оснащенная новейшим оборудованием, где до начала войны ежедневно кормили более 500 детей, была полностью разрушена.
Согласно оперативному обновлению, опубликованному Министерством обороны Украины 3 марта, российские войска в это время контролировали Катюжанку, создав там и в других селах района собственные логистические лагеря.
Катюжанка – небольшое село, но стратегически важное благодаря своему расположению на одной из главных дорог, ведущих в Киев. На спутниковых снимках, сделанных в начале марта, в этом районе был обнаружен российский военный конвой длиной 40 миль (64 км), состоявший из танков, бронетехники и буксированной артиллерии.
Микитчик оценил материальный ущерб, причиненный российскими войсками – около 5 миллионов гривен (170 тысяч долларов) – и сказал, что не может представить, что ученики вернутся в ближайшее время.
"Все вывезли. Даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки и 100 метров кабеля украли", – отметил директор.
В то же время в школе осталась еще одна записка: "Будьте искренними и честными друг с другом, подавайте руку помощи каждому, кто в этом нуждается. Надеемся, мы будем друзьями! Станьте врачами, инженерами, учителями – теми, кто приносит мир! "
Заметки, оставленные на доске в Катюжанке, – не исключения среди десятков сообщений, найденных в других школах на ранее оккупированных территориях Украины после вывода оттуда российских войск.
В Украине фотографии этих записок стали символом жестокости и огромных жертв неспровоцированной агрессии России. Но в самой РФ они вызвали совсем другую реакцию, когда впервые были обнародованы в апреле, и быстро стали частью кремлевской пропаганды, описывающей нападение России на Украину как "освобождение".
Российский новостной сайт Lenta.ru опубликовал статью о "трогательных посланиях украинским детям", оставленных российскими военными, а на сайте российского телеканала "Царьград" выложили фото "искреннего" письма, в котором пожелали украинским детям "успеха в учебе".
Бывший министр культуры РФ, уроженец Смелы Черкасской области и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский даже репостнул фото одной из записок, сказав, что его "тронуло" это сообщение.