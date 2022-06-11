Ратас: обвинения Партии реформ нанесли ущерб репутации Эстонии

«На мой взгляд, формирование подобного ложного представления о крупнейшей партии Эстонии внутри страны и у наших зарубежных партнеров является серьезной проблемой, - подчеркнул Ратас. - Партия реформ не была одна в правительстве, когда согласовывали увеличение бюджета государственной обороны, в том числе покупку систем противовоздушной обороны средней дальности, которой добивались мы, большую поддержку гражданской обороны и внутренней безопасности, а также поддержку Украины в военном, экономическом и политическом плане».

По словам Ратаса, риторика, которой бывший партнер по коалиции сопровождает правительственный кризис, не является ответственной. «Особенно в то время, когда обстановка в сфере безопасности здесь, в Европе, является наиболее уязвимой за последние десятилетия из-за вторжения России в Украину. Ни один пункт внутренней политики не стоит подобного поведения, - сказал он, упрекнув премьер-министра в решении освободить от должности семерых центристских министров. - На мой взгляд, увольнение министров подобным образом недостойно и не соответствует доброму тону. Министры, которые занимались исполнением своих рабочих обязанностей или направлялись на важную зарубежную встречу, только из СМИ узнали, что в их услугах более не нуждаются».

За последние недели в эстонской политике произошло столько всего, что даже самые опытные политические наблюдатели оказались в замешательстве, признал Ратас. Он подчеркнул, что в Эстонии как можно скорее должна появится новая функционирующая коалиция.

«Нужно сформировать работоспособное правительство, где одному министру не придется работать за нескольких и где истина одной партии не будет абсолютной. Цель Партии реформ по роспуску коалиции достигнута, но не обещание премьер-министра подать в отставку, чтобы сформировать новую работающую команду. Это, к сожалению, создало путаницу, в выходе из которой должны участвовать все представленные в парламенте партии», - сказал Ратас.