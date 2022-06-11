Забытые сокровища: мозаика украинского художника на тартуском заводе

Опытно-ремонтный завод когда-то был амбициозным и дружественным к искусству предприятием, и для украшения рабочих помещений было куплено множество работ местных художников, но в 1973 году для украшения зала было решено заказать грандиозное мозаичное панно у Товтина. Чтобы объяснить заказчику идею, художник сделал небольшую гипсовую модель панно, по которой местные рабочие позже сделали мозаику. Для этого привезли десятки килограммов выплавленных на сильном огне кусков смальты, из которых на месте долотом с бакелитовыми наконечниками вырезали пригодные для мозаики мелкие кусочки. Для фиксации кусочков смальты использовалась мастика на базе эпополимера и цемента, на выкладывание ушло три недели.

В ходе набора в панно вносились изменения, так как цвета, заданные художником, местами казались слишком яркими. Смелые цвета, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, создают очень динамичное произведение. Из тессер выложены геометрические фигуры: полукруги, круги, треугольники, квадраты и волны. Между ними имеются как большие контрасты цвета и формы, так и плавные переходы. Криста Сыстер, которая для своей дипломной работы опрашивала бывших работников завода, написала, что работа после ее завершения была воспринята очень холодно, вероятно именно из-за использования экзотической цветовой гаммы. Правда, подобные живые формы и энергичное использование цвета часто можно встретить в монументальном искусстве на родине Товтина. Мозаика опытно-ремонтного завода выглядит как частица наследия Советской Украины, а в Эстонии к ее темпераментности несомненно нужно было привыкнуть.