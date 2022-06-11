Произведения монументально-декоративного искусства, которому в советские времена уделялось большое внимание, после смены режима стали восприниматься как отголоски советского идеологического прошлого. Однако большинство из них, будучи работами ведущих современных профессиональных художников, практически не имели прямого отношения к советской власти, равно как и их авторы.
Забытые сокровища: мозаика украинского художника на тартуском заводе
В 1974 году по проекту украинского художника Василия Товтина было создано огромное трехмерное мозаичное панно для столовой Тартуского опытно-ремонтного завода. Панно состоит из вдавленных в смесь разноцветных кусочков смальты – тессер.
Опытно-ремонтный завод когда-то был амбициозным и дружественным к искусству предприятием, и для украшения рабочих помещений было куплено множество работ местных художников, но в 1973 году для украшения зала было решено заказать грандиозное мозаичное панно у Товтина. Чтобы объяснить заказчику идею, художник сделал небольшую гипсовую модель панно, по которой местные рабочие позже сделали мозаику. Для этого привезли десятки килограммов выплавленных на сильном огне кусков смальты, из которых на месте долотом с бакелитовыми наконечниками вырезали пригодные для мозаики мелкие кусочки. Для фиксации кусочков смальты использовалась мастика на базе эпополимера и цемента, на выкладывание ушло три недели.
В ходе набора в панно вносились изменения, так как цвета, заданные художником, местами казались слишком яркими. Смелые цвета, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, создают очень динамичное произведение. Из тессер выложены геометрические фигуры: полукруги, круги, треугольники, квадраты и волны. Между ними имеются как большие контрасты цвета и формы, так и плавные переходы. Криста Сыстер, которая для своей дипломной работы опрашивала бывших работников завода, написала, что работа после ее завершения была воспринята очень холодно, вероятно именно из-за использования экзотической цветовой гаммы. Правда, подобные живые формы и энергичное использование цвета часто можно встретить в монументальном искусстве на родине Товтина. Мозаика опытно-ремонтного завода выглядит как частица наследия Советской Украины, а в Эстонии к ее темпераментности несомненно нужно было привыкнуть.
На момент завершения произведение искусства располагалось в хорошем пространственном положении – на противоположной входу торцевой стене, а с обеих сторон находились большие окна, которые освещали произведение, заставляя цвета сиять и подчеркивая рельефность работы. Сегодня распределение помещений изменилось – первоначальный большой зал разделен на два офисных помещения, что не позволяет получить полное представление о произведении. Кроме того, работа не находится в общественном месте и поэтому не экспонируется для более широкого круга зрителей. Однако произведение находится под охраной государства как памятник, и в июне 2020 года панно было законсервировано студентами кафедры охраны и консервации наследия Эстонской академии художеств – они закрепили большое количество отделившихся тессер, а потери мозаики скрыли тонировкой.
Время создания: 1974
Адрес: Тарту, Вазара, 50
Автор: Василий Товтин
Материал: смальта
Площадь: 36 м2
Памятник искусства № 21 924
Использованы тексты и фотографии с выставки «Монументально-декоративное искусство Советской Эстонии».