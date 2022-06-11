Каллас поблагодарила "Отечество" за согласие начать коалиционные переговоры

«Благодарим "Отечество" и социал-демократов за то, что они согласны начать переговоры о формировании новой коалиции. У трех партий имеются достаточные общие позиции для создания правительства, которое проведет Эстонию через кризисы, будет патриотическим, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство уверенности в экономике», - сказала Каллас.

«Партия реформ намерена быстро составить график коалиционных переговоров, чтобы перейти к формированию нового правительства», - добавила Каллас.

В субботу собрание уполномоченных "Отечества" решило начать коалиционные переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией (SDE).

По словам председателя "Отечества" Хелира-Валдора Сеэдера, приоритетом для Isamaa на предстоящих переговорах будет заключение коалиционного договора, предлагающего решения для самых болезненных проблем, поразивших общество в Эстонии. «Мы знаем, что до следующих выборов осталось менее девяти месяцев, но в ходе коалиционных переговоров следует достичь соглашения по вопросам об образовании на эстонском языке, пособиях для детей и семей, резко возросшей инфляции, безопасности и энергетики. "Отечество" требовательно по этим вопросам, но я настроен оптимистично и считаю, что мы сможем найти необходимые общие позиции», - сказал Сеэдер.

Он подчеркнул, что продолжавшийся много месяцев правительственный кризис и возникшее в парламенте тупиковое положение в связи с семейными пособиями требуют урегулирования. «Кризисы последних лет сопровождались также кризисом управления, который сделал управление эстонским государством более сложным и нестабильным. Правительство должно быть в состоянии сотрудничать с Рийгикогу, а представленные в Рийгикогу партии должны также быть открыты для сотрудничества», - сказал он.