Если первые домашние офисы возникали во время пандемии спонтанно, то сейчас многие уже закончили обустройство у себя дома уголка для работы. Но всегда ли он выглядит красиво? Дизайнер интерьеров Мерли Мийдо делится советами, как сделать домашний офис и практичным, и эстетичным.
Дизайнер: как создать дома не просто удобный, но и красивый офисный уголок
В первую очередь при обустройстве домашнего офиса нужно подумать о том, что будет требоваться для работы. Достаточно ли вокруг рабочего стола места для хранения? Нужно ли дополнить компьютер другими вспомогательными средствами, такими как отдельный монитор или принтер?
«Если вам требуется много места для хранения, то под столом следует установить ящики, а на стены при необходимости повесить полки. При тщательном планировании для вспомогательных средств всегда стоит найти место, скрытое в шкафу или под столом, так как более чистый конечный результат визуально способствует как более красивому интерьеру, так и способности к концентрации, – объяснила Мийдо. – Стол с регулируемой высотой или отдельный компьютерный монитор должен быть в каждом домашнем офисе, потому что большой и четкий экран, находящийся на уровне глаз, утомляет значительно меньше, чем маленький. Я использую умный монитор Samsung M8, который по сути является гибридом монитора и телевизора, а также отлично подходит даже для небольшого жилья».
По словам Мийдо, планировать домашний офис в квартире или доме нужно в месте, в котором члены семьи не слишком часто занимаются бытовыми делами. Домашняя среда для отдыха и рабочая среда обязательно должны быть отделены друг от друга, обеспечивая необходимую для отдыха смену обстановки.
«По возможности в комнате должна быть дверь, позволяющая как спокойно работать, так и закрыть комнату после завершения рабочего дня. Если такая возможность отсутствует, можно отделить офисный уголок небольшой перегородкой, шторой или практичной полкой, что поможет ограничить рабочую зону. Такие варианты обойдутся не особо дорого», – рассказала Мийдо.
Еще одним аспектом, который в домашнем офисе зачастую остается без внимания, является наличие света. Зачастую окна затемняют, чтобы улучшить видимость на мониторе. Однако в домашнем офисе следует обеспечить как можно больше естественного света, и по возможности обустроить рабочую зону вблизи окна.
«Если из окна в помещение проникает мало света, то на стенах в качестве декоративного элемента можно использовать зеркала, которые помогают лучше рассеивать свет по комнате, делая ее более светлой и просторной. Кроме того, в каждом домашнем офисе должна быть хорошая и качественная лампа дневного света, – рассказала Мийдо. – У качественных компьютерных мониторов имеется собственный датчик света, который настраивает яркость экрана в соответствии с освещенностью комнаты, обеспечивая лучше читаемую и берегущую глаза картинку даже при очень ярком дневном свете».
Помимо технических моментов не стоит забывать и об эстетической и вдохновляющей обстановке рабочего стола и его окружения. Рабочая среда всегда должна способствовать работе, и поэтому человек должен использовать на своем рабочем столе или на окружающих рабочее место стенах приятные для себя элементы. Это могут быть вдохновляющие цитаты, фотографии близких, или же просто приятные предметы искусства или красивые декоративные элементы на углу стола.
«Со всем этим следует придерживаться принципа "лучше меньше, да лучше", так как слишком большое количество вещей на рабочем столе зачастую может создавать впечатление беспорядка, что способно отразиться и на самой работе, – прокомментировала Мийдо. – Кроме того, жизни каждой комнате придает комнатное растение. Поэтому в хорошем домашнем офисе нужно обязательно найти место для зелени, пусть даже это будет одно растение».