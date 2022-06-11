Дизайнер: как создать дома не просто удобный, но и красивый офисный уголок

В первую очередь при обустройстве домашнего офиса нужно подумать о том, что будет требоваться для работы. Достаточно ли вокруг рабочего стола места для хранения? Нужно ли дополнить компьютер другими вспомогательными средствами, такими как отдельный монитор или принтер?

«Если вам требуется много места для хранения, то под столом следует установить ящики, а на стены при необходимости повесить полки. При тщательном планировании для вспомогательных средств всегда стоит найти место, скрытое в шкафу или под столом, так как более чистый конечный результат визуально способствует как более красивому интерьеру, так и способности к концентрации, – объяснила Мийдо. – Стол с регулируемой высотой или отдельный компьютерный монитор должен быть в каждом домашнем офисе, потому что большой и четкий экран, находящийся на уровне глаз, утомляет значительно меньше, чем маленький. Я использую умный монитор Samsung M8, который по сути является гибридом монитора и телевизора, а также отлично подходит даже для небольшого жилья».