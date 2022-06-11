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Галерея: уютная шведская терраса с интересными предметами декора

rus.postimees.ee
Галерея: уютная шведская терраса с интересными предметами декора
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Давние партнеры «Вашего дома» - создатели и авторы блога Pufik любят публиковать фотографии реальных интерьеров. Отправимся вместе с ними в Швецию!

Море света и уюта — эта мансардная квартира в Швеции радует с первой фотографии. Белые и залитые солнцем интерьеры с эффектными скошенными потолками удачно разбавлены теплыми и красивыми деталями. Здесь есть даже антресольный этаж под самой крышей, на котором расположился рабочий кабинет и лаунж-зона. Но особенно хороша небольшая терраса — идеальное место для утреннего кофе и вечерних посиделок с близкими!

Еще больше фотографий находится ЗДЕСЬ.

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