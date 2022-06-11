Галерея: уютная шведская терраса с интересными предметами декора

Море света и уюта — эта мансардная квартира в Швеции радует с первой фотографии. Белые и залитые солнцем интерьеры с эффектными скошенными потолками удачно разбавлены теплыми и красивыми деталями. Здесь есть даже антресольный этаж под самой крышей, на котором расположился рабочий кабинет и лаунж-зона. Но особенно хороша небольшая терраса — идеальное место для утреннего кофе и вечерних посиделок с близкими!