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Галерея: уютная шведская терраса с интересными предметами декора
Галерея: уютная шведская терраса с интересными предметами декора
Море света и уюта — эта мансардная квартира в Швеции радует с первой фотографии. Белые и залитые солнцем интерьеры с эффектными скошенными потолками удачно разбавлены теплыми и красивыми деталями. Здесь есть даже антресольный этаж под самой крышей, на котором расположился рабочий кабинет и лаунж-зона. Но особенно хороша небольшая терраса — идеальное место для утреннего кофе и вечерних посиделок с близкими!
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