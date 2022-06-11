Выступая на заседании совета партии, председатель Центристской партии Эстонии Юри Ратас сказал, что крупнейшая партия Эстонии твердо стоит на страже своих принципов и ценностей даже в нынешние политически напряженные времена.
Юри Ратас: для Центристской партии благополучие людей важнее политических комбинаций
«Я рад, что мы всегда отстаивали важные принципы в правящей коалиции. Что мы смогли помочь людям и предприятиям в энергетическом кризисе, принять важные решения для повышения безопасности и обороноспособности Эстонии», — перечислил Ратас, признавая и бывшего партнера по коалиции Партию реформ.
Однако, по словам Ратаса, он сожалеет о том, что стремление большинства парламентариев повысить благосостояние семей и детей привело к злобной политической атаке, и при этом Эстония потеряла действующее правительство. «Партия реформ пытается всеми средствами предотвратить принятие законопроекта об увеличении детских и семейных пособий, первоначально инициированного четырьмя партиями в Рийгикогу. Однако я надеюсь, что воля большинства парламента сохранится, и с нового года пособие на первого и второго ребенка увеличится до 100 евро, пособие на родителя-одиночку удвоится, а пособие на многодетную семью увеличится до 700 и 900 евро в зависимости от количества детей», — сказал председатель Центристской партии.
Юри Ратас напомнил, что почти все разногласия в распавшейся правительственной коалиции были из-за поддержки своего народа и предприятий. Он добавил, что Партия реформ изначально была против ряда предложений, но они все же смогли их уговорить.
«В сложившейся ситуации мы были готовы начать переговоры о создании новой коалиции, но мы также готовы работать во имя избирателей в оппозиции. Мы не пойдем в правительство любой ценой, — подтвердил Ратас. — В любом случае, сегодня уже ясно, чем должны заниматься все парламентские партии как в правительстве, так и в оппозиции — это улучшение жизни людей в условиях роста цен и подготовка к предстоящему отопительному сезону. В условиях чрезвычайно быстрого роста цен помочь людям — это обязанность государства».
«Поэтому мы считаем правильным, что снижение цен на электроэнергию и топливо за счет снижения акцизов и НДС должно быть четко включено в план работы правительства, — продолжил Юри Ратас. — Мы также выступаем за снижение НДС на продукты питания. Снижение налога на потребление принесло бы значительные выгоды тем, кто тратит почти весь свой доход на продукты питания, предметы первой необходимости и расходы на домашнее хозяйство. Кризисы усиливают поляризацию ценностей и экономическое неравенство. Мы сможем добиться успеха только в том случае, если будем двигаться вперед вместе, преодолевая разрывы и избегая ловушек, которые ставят часть нашего населения в невыгодное положение. Компенсируя негативные последствия кризисов, мы укрепим стойкость и солидарность нашего общества».