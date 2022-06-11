Юри Ратас: для Центристской партии благополучие людей важнее политических комбинаций

«Я рад, что мы всегда отстаивали важные принципы в правящей коалиции. Что мы смогли помочь людям и предприятиям в энергетическом кризисе, принять важные решения для повышения безопасности и обороноспособности Эстонии», — перечислил Ратас, признавая и бывшего партнера по коалиции Партию реформ.

Однако, по словам Ратаса, он сожалеет о том, что стремление большинства парламентариев повысить благосостояние семей и детей привело к злобной политической атаке, и при этом Эстония потеряла действующее правительство. «Партия реформ пытается всеми средствами предотвратить принятие законопроекта об увеличении детских и семейных пособий, первоначально инициированного четырьмя партиями в Рийгикогу. Однако я надеюсь, что воля большинства парламента сохранится, и с нового года пособие на первого и второго ребенка увеличится до 100 евро, пособие на родителя-одиночку удвоится, а пособие на многодетную семью увеличится до 700 и 900 евро в зависимости от количества детей», — сказал председатель Центристской партии.

Юри Ратас напомнил, что почти все разногласия в распавшейся правительственной коалиции были из-за поддержки своего народа и предприятий. Он добавил, что Партия реформ изначально была против ряда предложений, но они все же смогли их уговорить.