К 100-летию установления дипломатических отношений между Эстонией и США будет выпущена почтовая марка

По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, почтовая марка отмечает сотрудничество во всех смыслах, от ее создания до значимого сообщения. «Почтовая марка говорит больше, чем тысяча слов. Это важный символ, знаменующий начало дипломатических отношений между Эстонией и США», – сказал Мяги. Почта Эстонии выпускала вместе с другими странами приуроченные к особым событиям почтовые марки и в прошлом.

На почтовой марке Эстонии и США изображена важная символика как для граждан Эстонии, так и для граждан США – государственные флаги Эстонии и США. Примечательно, что в этом году также исполняется сто лет со дня принятия сине-черно-белого флага Эстонии в качестве государственного флага. Также сто лет назад появилось на свет, после вдохновления национальным флагом Эстонской Республики, музыкальное произведение "Eesti Lipp" («Флаг Эстонии»), (музыка – Энн Вырк; слова – Мартин Липп). В красном, белом и синем цветах государственный флаг США на котором изображены 50 пятиугольных звезд и 13 полос, представляют собой 50 штатов и 13 первоначальных земель. Флаг США послужил источником вдохновения для гимна Соединенных Штатов Америки „The Star-Spangled Banner“ («Знамя, усыпанное звёздами»), (слова – Фрэнсис Скотт Ки, 1814 г.; музыка – Джон Стаффорд Смит, 1773 г.).

Почтовую марку оформил Индрек Ильвес и ее напечатали в типографии Vaba Maa. Тираж почтовой марки – 20 000 экземпляров, ее номинальная стоимость – 1.90 евро. Марка подходит для международной доставки. В дополнение к почтовой марке традиционно выпустят и конверт первого дня и информационную карточку. Почтовая марка вместе с другими изделиями продается в интернет-магазине Omniva, а печать первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа в Таллинне.