Почтовая марка будет выпущена по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Первая печать на почтовую марку будет поставлена в большом зале министерства иностранных дел в пятницу, 17 июня, в 9:30.
К 100-летию установления дипломатических отношений между Эстонией и США будет выпущена почтовая марка
После презентации почтовой марки последует научная конференция, открывающая отношения между странами Балтии и США (с 10:00 до 17:30), со вступительной речью выступит Тоомас Хендрик Ильвес. Профессор Андрес Казекамп (Торонтский университет) и доктор Каарель Пийримяэ (Тартуский университет) вместе с академическими коллегами из университетов Лондона, Каунаса, Джорджии и Грайфсвальда обсудят на конференции сотрудничество и историю стран Балтии и США.
Почтовую марку представят канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, временный поверенный в делах США Брайан Рорафф и председатель правления Omniva Март Мяги.
«Соединенные Штаты Америки всегда были решительным сторонником независимости Эстонии и Эстонского государства. США никогда не признавали советскую оккупацию Эстонии. Даже в те десятилетия, когда Эстония находилась под чужой властью, государственный флаг независимой Эстонской Республики стоял вместе с флагами других стран в Госдепартаменте США», – сказал канцлер министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, который был в 2018-2021 гг. послом Эстонии в США.
«Этот флаг, как символ свободной Эстонии, передал в подарок тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер во время визита в Таллинн в 1991 году», – рассказал Всевиов о том, как США помогли во время Холодной войны сохранить идею восстановления независимости Балтийских стран. «Сто лет эстонско-американской дружбы – это только начало!», – добавил канцлер.
США признали независимую Эстонскую Республику де-юре 28 июля 1922 года. «Очевидно, что отношения между США и Эстонией крепки как никогда. Для нас большая честь отметить это важное событие почтовой маркой, за что мы благодарим почту Эстонии и министерство иностранных дел Эстонии», – сказал временный поверенный в делах США Брайан Рорафф.
По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, почтовая марка отмечает сотрудничество во всех смыслах, от ее создания до значимого сообщения. «Почтовая марка говорит больше, чем тысяча слов. Это важный символ, знаменующий начало дипломатических отношений между Эстонией и США», – сказал Мяги. Почта Эстонии выпускала вместе с другими странами приуроченные к особым событиям почтовые марки и в прошлом.
На почтовой марке Эстонии и США изображена важная символика как для граждан Эстонии, так и для граждан США – государственные флаги Эстонии и США. Примечательно, что в этом году также исполняется сто лет со дня принятия сине-черно-белого флага Эстонии в качестве государственного флага. Также сто лет назад появилось на свет, после вдохновления национальным флагом Эстонской Республики, музыкальное произведение "Eesti Lipp" («Флаг Эстонии»), (музыка – Энн Вырк; слова – Мартин Липп). В красном, белом и синем цветах государственный флаг США на котором изображены 50 пятиугольных звезд и 13 полос, представляют собой 50 штатов и 13 первоначальных земель. Флаг США послужил источником вдохновения для гимна Соединенных Штатов Америки „The Star-Spangled Banner“ («Знамя, усыпанное звёздами»), (слова – Фрэнсис Скотт Ки, 1814 г.; музыка – Джон Стаффорд Смит, 1773 г.).
Почтовую марку оформил Индрек Ильвес и ее напечатали в типографии Vaba Maa. Тираж почтовой марки – 20 000 экземпляров, ее номинальная стоимость – 1.90 евро. Марка подходит для международной доставки. В дополнение к почтовой марке традиционно выпустят и конверт первого дня и информационную карточку. Почтовая марка вместе с другими изделиями продается в интернет-магазине Omniva, а печать первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа в Таллинне.
Прямую трансляцию презентации можно будет посмотреть из любой точки мира по Youtube-каналу министерства иностранных дел. На презентацию почтовой марки и на научную конференцию можно попасть только по приглашению.