Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сказал в субботу, что «Отечество» продолжает поддерживать находящийся в Рийгикогу законопроект о семейных пособиях, а также следует заморозить пограничный договор между Эстонией и Россией.
Сеэдер: "Отечество" продолжает настаивать на законопроекте о семейных пособиях
По словам Сеэдера, в субботу на заседании собрания уполномоченных «Отечества» обсуждались главным образом внутренняя политика и правительственный кризис. «"Отечество" очень тщательно рассмотрело поступившие предложения, - сказал Сеэдер, добавив, что обсуждалось также, стоит ли вообще вступать в коалицию. - В конце концов, мы достигли консенсуса о начале переговоров с Партией реформ и социал-демократами».
По его словам, «Отечество» не решило, что обязательно сформирует с кем-то правительство, но собрание уполномоченных выразило надежду, что на обсуждение представят условия, которые позволят сформировать коалицию. Сеэдер также заявил, что новое правительство следует создать как можно скорее, а не ждать до осени.
«В то же время не должна возникнуть ситуация, в которой стороны будут что-то понимать по-разному. Нужно использовать ровно столько времени, чтобы мы смогли договориться», - отметил он.
По словам Сеэдера, одна из важнейших тем — государственная оборона, по этому пункту, скорее всего, не будет существенных разногласий между сторонами. «"Отечество" придерживается той точки зрения, что следует выделить на гособорону достаточные средства, чтобы гарантировать безопасность Эстонии», - сказал он.
По его словам, «Отечество» обязательно хочет вынести на обсуждение право голоса граждан третьих стран на муниципальных выборах, а также вопрос предоставления прав на владение оружием гражданам России и Беларуси.
Второй круг тем — семейная политика. По словам Сеэдера, вызвавший серьезное противостояние законопроект о семейных пособиях остается целью «Отечества» и его следует принять в нынешнем виде.
В плане энергетической политики для «Отечества» важно, чтобы была обеспечена надежность снабжения, инициированную партией реформу рынка электроэнергии следует вновь поднять. «Это очень хороший план и идея, которую одобрили и эксперты», - сказал Сеэдер.
В образовательном плане для «Отечества» важен переход на образование на эстонском языке в более быстром темпе. «До сих пор для этого недоставало политического желания, - сказал Сеэдер, отметив, что если будет политическое решение, найдутся и средства. - Следует также прекратить ситуацию, в которой у университетов по-прежнему нет заключенных с государством административных договоров».
По словам Сеэдера, по-прежнему важен уровень жизни людей. «Это касается акцизов, но и компенсаций высоких цен на электроэнергию. В прошлом году это не слишком получилось, теперь нужно сделать лучше», - сказал Сеэдер, добавив, что борьба с инфляцией безусловно шире, чем всего лишь контроль над ценами на электроэнергию.
«Отечество» также считает, что следует заморозить пограничный договор между Эстонией и Россией, а также все инициативы, касающиеся так называемого закона о языке вражды.
Сеэдер добавил, что собрание уполномоченных не обсуждало распределение министерских портфелей, как и то, не хочет ли «Отечество» получить кресло премьер-министра.