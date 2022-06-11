Сеэдер: "Отечество" продолжает настаивать на законопроекте о семейных пособиях

По словам Сеэдера, в субботу на заседании собрания уполномоченных «Отечества» обсуждались главным образом внутренняя политика и правительственный кризис. «"Отечество" очень тщательно рассмотрело поступившие предложения, - сказал Сеэдер, добавив, что обсуждалось также, стоит ли вообще вступать в коалицию. - В конце концов, мы достигли консенсуса о начале переговоров с Партией реформ и социал-демократами».

По его словам, «Отечество» не решило, что обязательно сформирует с кем-то правительство, но собрание уполномоченных выразило надежду, что на обсуждение представят условия, которые позволят сформировать коалицию. Сеэдер также заявил, что новое правительство следует создать как можно скорее, а не ждать до осени.

«В то же время не должна возникнуть ситуация, в которой стороны будут что-то понимать по-разному. Нужно использовать ровно столько времени, чтобы мы смогли договориться», - отметил он.

По словам Сеэдера, одна из важнейших тем — государственная оборона, по этому пункту, скорее всего, не будет существенных разногласий между сторонами. «"Отечество" придерживается той точки зрения, что следует выделить на гособорону достаточные средства, чтобы гарантировать безопасность Эстонии», - сказал он.

По его словам, «Отечество» обязательно хочет вынести на обсуждение право голоса граждан третьих стран на муниципальных выборах, а также вопрос предоставления прав на владение оружием гражданам России и Беларуси.