Победителем полумарафона на Нарвском энергетическом забеге стал Тийдрек Нурме

На дистанции пять километров и на полумарафон в общей сложности вышло чуть менее полутора тысяч бегунов со всей Эстонии. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы, пишет Rus.ERR.

На короткую дистанцию старт был дан в районе Липовой ямки, и победителем стал Денис Шалкаускас, пробежавший пять километров за 16 минут. Полумарафон стартовал на улице Пушкина, и трасса проходила практически по всем частям города.