В субботу, 11 июня, в Нарве после двухлетнего перерыва состоялся 10-й юбилейный энергетический забег.
Победителем полумарафона на Нарвском энергетическом забеге стал Тийдрек Нурме
Победителем полумарафона на Нарвском энергетическом забеге стал Тийдрек Нурме
На дистанции пять километров и на полумарафон в общей сложности вышло чуть менее полутора тысяч бегунов со всей Эстонии. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы, пишет Rus.ERR.
На короткую дистанцию старт был дан в районе Липовой ямки, и победителем стал Денис Шалкаускас, пробежавший пять километров за 16 минут. Полумарафон стартовал на улице Пушкина, и трасса проходила практически по всем частям города.
Лучшим стал Тийдрек Нурме, пробежавший 21 км за 1 час, 5 минут и 48 секунд.
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