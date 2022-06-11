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Победителем полумарафона на Нарвском энергетическом забеге стал Тийдрек Нурме

rus.postimees.ee
Победителем полумарафона на Нарвском энергетическом забеге стал Тийдрек Нурме
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В последний раз Нарвский энергозабег удалось провести в 2019 году, а в следующие два года это крупное мероприятие приходилось отменять из-за коронапандемии.
В последний раз Нарвский энергозабег удалось провести в 2019 году, а в следующие два года это крупное мероприятие приходилось отменять из-за коронапандемии. Фото: Erakogu

В субботу, 11 июня, в Нарве после двухлетнего перерыва состоялся 10-й юбилейный энергетический забег.

На дистанции пять километров и на полумарафон в общей сложности вышло чуть менее полутора тысяч бегунов со всей Эстонии. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы, пишет Rus.ERR.

На короткую дистанцию старт был дан в районе Липовой ямки, и победителем стал Денис Шалкаускас, пробежавший пять километров за 16 минут. Полумарафон стартовал на улице Пушкина, и трасса проходила практически по всем частям города.

Лучшим стал Тийдрек Нурме, пробежавший 21 км за 1 час, 5 минут и 48 секунд.

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