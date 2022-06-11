Вырклаэв: не исключено, что коалиционные переговоры не закончатся формированием правительства

«У трех партий есть сильная общая основа для создания правительства, которое выведет Эстонию из кризиса, будет проэстонским, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство экономической безопасности. Наше желание — быстро установить график коалиционных переговоров, чтобы продвинуться вперед с формированием нового правительства», — написал Вырклаэв в социальной сети.

«В среду было общее мнение, что мы можем это, и я считаю позитивным то, что пришло такое решение», — сказал Вырклаэв Postimees.

Партия реформ не изменила своей позиции в отношении законопроекта о детских пособиях. «В настоящее время принято решение, что мы начнем коалиционные переговоры. Я считаю, что есть много вопросов, по которым нам нужно договориться и найти решения. Эта работа еще впереди», — добавил Вырклаэв.