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Вырклаэв: не исключено, что коалиционные переговоры не закончатся формированием правительства

Тарво Мадсен
Вырклаэв: не исключено, что коалиционные переговоры не закончатся формированием правительства
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Tairo Lutter

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв сказал, что в ходе состоявшихся в среду консультаций чувствовалось, что у трех партий есть прочные точки соприкосновения.

«У трех партий есть сильная общая основа для создания правительства, которое выведет Эстонию из кризиса, будет проэстонским, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство экономической безопасности. Наше желание — быстро установить график коалиционных переговоров, чтобы продвинуться вперед с формированием нового правительства», — написал Вырклаэв в социальной сети.

«В среду было общее мнение, что мы можем это, и я считаю позитивным то, что пришло такое решение», — сказал Вырклаэв Postimees.

Партия реформ не изменила своей позиции в отношении законопроекта о детских пособиях. «В настоящее время принято решение, что мы начнем коалиционные переговоры. Я считаю, что есть много вопросов, по которым нам нужно договориться и найти решения. Эта работа еще впереди», — добавил Вырклаэв.

Не исключено и то, что коалиционные переговоры не закончатся формированием правительства. «Всегда бывает так, что пока все не договорено, ничего и нет. Сегодня первый шаг сделан, — сказал он. — Теперь мы должны начать усердно работать над тем, чтобы создать коалиционное соглашение».

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