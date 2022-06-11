Лаури Ляэнеметс: мы приветствуем решение «Отечества»

«Мы приветствуем решение «Отечества», которое, по сути, является единственным верным для Эстонии на сегодняшний день. В трудные времена нашей стране необходимо ответственное и компетентное правительство, которое будет принимать правильные решения сообща», — заявил Ляэнеметс.

Он также отметил, что главной задачей социал-демократов является прийти к общему знаменателю по всем вопросам, от которых зависит благополучие жителей Эстонии, в том числе и благополучие семей.

«Одной из самых важных целей на коалиционных переговорах для нас является повышение детских пособий, зарплат (это предполагает изменение системы налогообложения), пенсий и компенсаций затрат на электроэнергию, чтобы помочь людям справиться с ростом цен. Эффективное правительство предполагает стабильность, поэтому уже сегодня мы должны заложить крепкий фундамент для будущего. Именно эти переговоры определят политическую судьбу Эстонии на ближайшие пять лет», — сказал Ляэнеметс.

Лидер социал-демократов также подчеркнул, что одна из первых задач нового правительства - помочь людям пережить будущую зиму.