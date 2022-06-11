Яанус Карилайд сказал, что, по слухам, Партия реформ готова поддержать проект повышения семейных пособий.
Яанус Карилайд: слышно, что Партия реформ готова поддержать законопроект об увеличении семейных пособий
Яанус Карилайд: слышно, что Партия реформ готова поддержать законопроект об увеличении семейных пособий
«Вчерашняя критика Партии реформ забудется ими же сама собой. Акцизы будут снижены, грядет реформа энергорынка! Центристская партия изменила содержание и направление эстонской политики. Эстония побеждает! Зона комфорта нарушена. Мы готовы к освежающей работе в оппозиции!», — написал Карилайд.
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