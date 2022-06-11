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Яанус Карилайд: слышно, что Партия реформ готова поддержать законопроект об увеличении семейных пособий

rus.postimees.ee
Яанус Карилайд: слышно, что Партия реформ готова поддержать законопроект об увеличении семейных пособий
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Gert Tali

Яанус Карилайд сказал, что, по слухам, Партия реформ готова поддержать проект повышения семейных пособий.

«Вчерашняя критика Партии реформ забудется ими же сама собой. Акцизы будут снижены, грядет реформа энергорынка! Центристская партия изменила содержание и направление эстонской политики. Эстония побеждает! Зона комфорта нарушена. Мы готовы к освежающей работе в оппозиции!», — написал Карилайд.

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