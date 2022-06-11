Галерея и видео ⟩ Марш ЛГБТ сообщества собрал в Тарту более тысячи участников

Руководитель MTÜ Tartu LGBT+, Кайса Линн, объяснила, что они думали, что придёт 500 человек. Однако когда выяснилось, что в шествии приняло участие около тысячи человек, организаторы были вне себя от радости.

Также можно было увидеть и услышать участников, говорящих на иностранных языках. Из уст участников, украшенных радужными флагами, доносился английский, финский, русский и немецкий языки. Кайса Линн рассказала, что одной из участниц была женщина, которая много лет назад участвовала в первом прайде в Лондоне. «И теперь она решила приехать в Тарту, чтобы принять участие в первом прайде здесь».

Цель прайда — обратить внимание на права сообщества ЛГБТ+, а точнее на их отсутствие в Эстонии. В ходе выступлений организаторы подчеркнули, что исполнительные акты Закона о сожительстве не принимаются уже восемь лет. «Гомосексуальность была декриминализирована в Эстонии тридцать лет назад, но однополые люди здесь до сих пор не могут между собой вступать в брак. Сколько можно!», — воскликнула организатор мероприятия, координатор сотрудничества ассоциации ЛГБТ+ Анетте Мялетъярв на митинге на Ратушной площади. А участники прайда крикнули в ответ: «Сколько можно!»

Хотя процессия прайда с барабанами и песней мирно прошла от парка Ванемуйне к центру города, участники прайда признали, что дискриминация и оскорбления неизбежны в их повседневной жизни.

Кайса Линн, одна из организаторов Тартуского прайда, также сказала, что незадолго до приезда на прайд, ожидая автобус, стала жертвой оскорблений. «Одному мужчине, который тоже ждал автобус, не понравилась моя яркая одежда», — объяснила она.

Прайд-мероприятия будут продолжаться в тартуских барах и парках до поздней ночи.