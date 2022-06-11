Юри Ратас: когда за проектом семейных пособий встанет Партия реформ, она еще раз покажет, насколько предательски она себя ведет

Юри Ратас сказал Postimees, что, по его мнению, было бы удивительно, если бы сейчас не родилась коалиция Партии реформ, «Отечества» и социал-демократов. «Я был бы очень удивлен, если бы этого не произошло. Если этот выбор сделало «Отечество», то они уверены, что смогут вместе с Партией реформ решить проблему детских и семейных пособий и средств к существованию людей в будущий отопительный период», — сказал Ратас.

Он высказал надежду, что законопроект детских и семейных пособий теперь можно будет продвигать с «Отечеством» и EKRE, но возможно даже более развернутым составом. Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд заявил в субботу, что слышал о том, что Партия реформ теперь должна быть готова поддержать проект семейных пособий. По словам Ратаса, он этого не слышал, но Партия реформ могла бы это сделать.

На вопрос, стоило ли того падение в оппозицию для Центристской партии, Ратас ответил, что если трансформация и возрождение Партии реформ произойдет сейчас, то это будет, по крайней мере, в правильном направлении. «Тогда Партия реформ снова покажет, насколько предательски они себя ведут. Наше желание состояло в том, чтобы принять его (законопроект) со всеми парламентскими партиями. Партия реформ с этим не согласилась, и социал-демократы отозвали свои подписи в День защиты детей», — сказал Юри Ратас.