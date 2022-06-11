Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев вступил в ряды ВСУ. Он служит в легионе «Свобода России»

Кроме того, телеграм-канал подразделения опубликовал видео, в котором Волобуев призывает россиян вступать в легион. «Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной — присоединяйтесь», — сказал он.

В конце апреля Волобуев рассказал The Insider, что он покинул Россию и собирается вступить в ряды теробороны Украины. По его словам, он украинец, родился в Сумской области, и «не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с его родиной».

В мае стало известно, что со счетов Волобуева в Газпромбанке пропали все средства. Выехав из России, он потерял доступ к картам, так как российские карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, а позже все его депозиты пропали из банковского приложения. Волобуев считает, что это «расплата» за его «дезертирство».