Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта

Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Кроме того, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Как сообщали в Совете Европы, Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Общая сумма, которую суд присудил заявителям против России, составила €2,02 млрд.