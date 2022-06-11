TS Laevad в мае перевезла рекордное количество пассажиров и автомобилей

По словам члена правления и директора по обслуживанию TS Laevad Аве Метсла, в мае, как и в марте и апреле, рост происходил преимущественно благодаря линии Виртсу-Куйвасту. «В мае мы обслужили на линии Виртсу-Куйвасту 136 869 пассажиров и перевезли по морю 70 881 автомобиль, по сравнению с тем же месяцем прошлого года число пассажиров выросло на 13 процентов, а число автомобилей на четыре процента. Число перевезенных по морю автомобилей за май также стало рекордным для линии. На линии Рохукюла-Хельтермаа число пассажиров выросло по сравнению с маем прошлого года на четыре процента до 52 644 пассажиров, поставив майский рекорд на линии. Число перевезенных автомобилей сократилось по сравнению с тем же периодом за прошлый год на два процента до 26 860 автомобилей».

«Статистика показывает, что выросло число купленных постоянными жителям билетов, больше всего на линии сообщения с Хийумаа. Кроме того, быстрее числа автомобилей выросло число пассажиров. Одной из причин было частичное восстановление числа автобусов по сравнению с допандемийным периодом, в мае число автобусов выросло по сравнению с маем прошлого года на 71 процент. Также выросло число пассажиров без автомобилей, которых в мае было 1900 человек, то есть на 35 процентов больше, чем в прошлом году. Напоминаем пассажирам, что острова популярные летом места назначения и там происходит много различных мероприятий. Поэтому советуем заранее покупать электронные билеты на летние рейсы, чтобы движение с материка на остров было максимально плавным. Если планы поездки изменятся, билет можно поменять», - сказал Метсла.