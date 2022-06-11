В оккупированных Херсоне и Запорожье выдали первые российские паспорта

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что 23 жителя Херсона получили российские паспорта на торжественной церемонии в субботу в упрощенном порядке, предусмотренном майским указом президента Владимира Путина.

«Все жители Херсона хотят получить паспорт и (российское) гражданство как можно скорее», — сказал промосковский глава областного правительства Владимир Сальдо.

«Мы вступаем в новую эру… Это самый важный документ, который может быть у человека в жизни», — сказал он российскому информационному агентству РИА Новости.

По данным оккупационных властей Херсона, для выдачи первых паспортов было выбрано 11 июня, так как это национальный праздник России, посвященный празднованию независимости от Советского Союза.

Российские войска заняли большую часть Херсонской области.

В Запорожской области, находящейся под частичным контролем российских войск, по тому же указу было выдано 30 паспортов.

«Это еще одно доказательство того, что Россия никуда не денется», — сказал Евгений Балицкий, руководитель пророссийского военно-гражданского правительства Запорожской области.

По мнению Украины, указ Путина недействителен и является вопиющим нарушением территориальной целостности Украины.

Киев отмечает, что постановление является еще одним свидетельством целей преступной войны Москвы, а именно интеграции территорий, контролируемых Россией, в российскую правовую, политическую и экономическую систему.