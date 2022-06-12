Школьный альбом войны. Фотосессия выпускников Чернигова на руинах

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник организовал съемку для выпускников из Чернигова на фоне разрушенных городских построек.

"Я хотел рассказать миру о том, что происходит в Украине, снимал репортажи для мировых СМИ, а потом родилась идея школьной фотосессии на руинах", - рассказывает фотограф Украинской службе Би-би-си.

Он говорит, что школьные фотоальбомы всегда делает с мыслью о том, что через 5-10 лет нынешние события будут восприниматься иначе. Поэтому очень важно запечатлеть их в моменте.

Сеник рассказывает, что не все соглашались на такую ​​съемку, считая, что это неуместно, но спустя некоторое время он нашел выпускников из трех школ Чернигова.

Каждый класс предложил свою локацию для съемки - места в Чернигове, наиболее пострадавшие от обстрелов. "То, что дети показали так много разных локаций, говорит о том, как сильно разрушен их город", - добавляет Сеник.

Часть фотографий была сделана на фоне разрушенного гипермаркета "Эпицентр". Почему школьники выбрали именно его?

"Я вижу его каждый день из окна своей квартиры", - рассказала Украинской службе Би-би-си выпускница школы №12 Ольга, которая предложила именно это место для съемки.

"Это место - часть нашей жизни, мы все здесь выросли", - говорит девушка.