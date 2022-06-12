В Таллинне произошло тяжелое ДТП: четверо пострадавших

Вчера в 20.16 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у здания на Рандвере-теэ, 75 в Таллинне, где автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 46-летний мужчина, отклонился на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi ASX, за рулем которой был 50-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.