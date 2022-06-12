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В Таллинне произошло тяжелое ДТП: четверо пострадавших

rus.postimees.ee
В Таллинне произошло тяжелое ДТП: четверо пострадавших
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

В субботу, 11 июня, вечером в Таллинне в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека. 

Вчера в 20.16 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у здания на Рандвере-теэ, 75 в Таллинне, где автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 46-летний мужчина, отклонился на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi ASX, за рулем которой был 50-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Водитель Peugeot был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, а водитель Mitsubishi, а также 22-летняя и 51-летняя пассажирки были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего, по данным полиции, за последние сутки произошло девять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали 13 человек. 

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