В субботу, 11 июня, вечером в Таллинне в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.
В Таллинне произошло тяжелое ДТП: четверо пострадавших
В Таллинне произошло тяжелое ДТП: четверо пострадавших
Вчера в 20.16 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у здания на Рандвере-теэ, 75 в Таллинне, где автомобиль Peugeot 307, за рулем которого был 46-летний мужчина, отклонился на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi ASX, за рулем которой был 50-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Водитель Peugeot был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, а водитель Mitsubishi, а также 22-летняя и 51-летняя пассажирки были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Всего, по данным полиции, за последние сутки произошло девять тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали 13 человек.
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