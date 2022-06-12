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«Газ, может, и дорогой, но свобода бесценна»: Кая Каллас призвала не заключать с Кремлем преждевременный мир

rus.postimees.ee
«Газ, может, и дорогой, но свобода бесценна»: Кая Каллас призвала не заключать с Кремлем преждевременный мир
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в колонке для британского издания The Sunday Telegraph предостерегла Европу от преждевременного перемирия с Кремлем.

Кая Каллас написала в колонке под названием «Европа должна обеспечить провал войны Кремля в Украине или худшее впереди», что война России в Украине не закончится в одночасье, и мир не наступит завтра. Премьер отметила, что РФ сейчас представляет собой самую непосредственную угрозу европейской безопасности.

«Мы должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня и миру, - пишет Каллас. - Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза никуда не денется завтра. Нельзя вернуться к прежним деловым отношениям. На самом деле никаких деловых отношений быть не должно».

Премьер-министр считает, что Европа не должна бояться разрывать отношения с Россией, в том числе в области энергетики. «Газ, может, и дорогой, но свобода бесценна», - написала она.

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