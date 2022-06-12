Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов

4. Украинские беженцы дорого обойдутся Европе

Если точнее, в 26 млрд евро только в 2022 году, подсчитала ОЭСР.

Две трети этой суммы - прямые затраты на прием и размещение. Еще около 9 млрд евро потребуется на дополнительное финансирование образования и здравоохранения.

В ЕС уже более 5 млн украинских беженцев.

"Война в Украине привела к миграции населения исторического масштаба, невиданной со времен Второй мировой. Число беженцев из Сирии достигло трех миллионов после двух лет конфликта, тогда как из Украины столько же бежало за первые три недели", - пишет ОЭСР.

5. Беженцы из Украины (и России) - это не только расходы для Европы

Они позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы - один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.

Подавляющее большинство беженцев - женщины и дети Фото: Reuters

"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения", - отмечает Всемирный банк.

"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, - пишут экономисты ОЭСР. - С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы".

6. Война взвинтила цены на нефть и газ (особенно в Европе)