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Фото ⟩ Пожилой водитель нарушил правила и совершил ДТП: пострадал водитель мопеда

rus.postimees.ee
Пожилой водитель нарушил правила и совершил ДТП: пострадал водитель мопеда
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Võrus sattusid liiklusõnnetusse mopeed ja sõiduauto.
Võrus sattusid liiklusõnnetusse mopeed ja sõiduauto. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу, 11 июня, до полудня в Выру произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель мопеда. 

ДТП произошло около 11.15 на улице Крейцвальди в Выру, где 73-летний мужчина на автомобиле Suzuki Liana совершал поворот направо и сбил ехавший по главной дороге мопед, которым управлял 48-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья. 

Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees
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