Фото ⟩ Пожилой водитель нарушил правила и совершил ДТП: пострадал водитель мопеда

ДТП произошло около 11.15 на улице Крейцвальди в Выру, где 73-летний мужчина на автомобиле Suzuki Liana совершал поворот направо и сбил ехавший по главной дороге мопед, которым управлял 48-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.