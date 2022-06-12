В субботу, 11 июня, до полудня в Выру произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель мопеда.
Фото ⟩ Пожилой водитель нарушил правила и совершил ДТП: пострадал водитель мопеда
Пожилой водитель нарушил правила и совершил ДТП: пострадал водитель мопеда
ДТП произошло около 11.15 на улице Крейцвальди в Выру, где 73-летний мужчина на автомобиле Suzuki Liana совершал поворот направо и сбил ехавший по главной дороге мопед, которым управлял 48-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.