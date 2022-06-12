В десятках стран в День России пройдут акции против войны в Украине

Акции, как правило, организуют живущие в этих странах россияне, которые не согласны с политикой Владимира Путина и выступают против войны. К участию приглашаются и граждане других стран.

Акции как правило пройдут у российских посольств или на центральных площадях городов. Активисты соберутся в частности в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне - и еще в десятках городов.

О каких-либо готовящихся акциях протеста в России или Беларуси на странице организаторов не говорится. Заявку на согласование акций никто не подавал, а за информирование о несогласованных акциях грозит наказание. Ряд активистов сообщали, что в преддверии 12 июня им звонили сотрудники правоохранительных органов и предупреждали об ответственности за участие в возможных акциях.